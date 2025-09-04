Ángela Aguilar huye de reporteros junto a Christian Nodal y causan caos, les gritan ¡perros!

La cantante Ángela Aguilar, volvió a estar en el ojo del huracán este miércoles tras protagonizar una escena caótica en su llegada a la Ciudad de México. La cantante fue captada huyendo apresuradamente de un grupo de reporteros que la esperaba a las afueras de un evento privado, lo que derivó en un momento de tensión. ¿Qué sucedió exactamtente? Aquí el video del zafarrancho.

¿A qué evento acudieron Ángela Aguilar y Christian Nodal hoy 3 de septiembre?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asistieron a la tradicional comida anual de Los 300 líderes más influyentes de México, organizada por la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México, donde Aguilar ofreció una presentación musical.

Acompañados por su equipo de seguridad, que formó una barrera para mantener alejados a los medios, ambos evitaron cualquier contacto con la prensa.

A su salida del evento, entre gritos de los reporteros y cámaras corriendo detrás del vehículo, la cantante logró huir, dejando tras de sí una estampa que, para muchos, resultó innecesaria y hasta arrogante. En una de las grabaciones se observa a Ángela aparentemente sonriendo, lo que ha sido interpretado por algunos como una falta de seriedad ante la situación que estaba provocando. Además, en el video exclusivo de TVNotas, se ve a Leonardo Aguilar riéndose de la escena.

¿Por qué Christian Nodal y Ángela Aguilar no quisieron hablar con la prensa?

En particular, Christian Nodal ha estado en el centro de la polémica tras las declaraciones de su expareja y madre de su hija, Cazzu, quien lo acusó de no autorizar que su hija viaje fuera de Argentina, impidiéndole así que la acompañe en sus giras y presentaciones internacionales.

“Christian Nodal, ¿por qué no dejas que tu hija viaje?”, gritó un reportero, haciendo alusión a la reciente controversia entre el cantante y su expareja, Cazzu. El artista, visiblemente incómodo, también evitó cualquier tipo de respuesta y se refugió dentro del vehículo junto a Ángela Aguilar. En la huída un reportero ¡hasta les gritó “Malditos perros”!

El comportamiento hermético de ambos artistas ha generado reacciones encontradas en redes sociales: mientras algunos defienden su derecho a la privacidad, otros critican lo que consideran una actitud distante, especialmente cuando se trata de figuras públicas en pleno auge mediático.

¿Ángela Aguilar apoyó económicamente a la ex de su hermano Emiliano Aguilar?

De acuerdo con información presentada por Adri Toval, uno de los temas más delicados en la gamilia Aguilar, es el presunto apoyo económico que Ángela Aguilar habría brindado a la expareja de su hermano Emiliano, según la información proporcionada por una fuente cercana.

De acuerdo con el relato, la ex del joven rapero habría informado a algunos miembros de la familia que él no estaba cumpliendo adecuadamente con las responsabilidades económicas hacia su hija, lo que llevó, supuestamente, a Ángela a asumir ciertos gastos relacionados con la menor.

Este hecho coincidiría con tensiones en el entorno de Christian Nodal, quien, presuntamente, no aprueba que su esposa destine dinero a asuntos que no tienen relación directa con su vida en común. La molestia se hizo más evidente tras la publicación de unas capturas de pantalla difundidas por Emiliano Aguilar, en las que se evidencian, presuntas, conversaciones con Nodal sobre la situación económica de su ex pareja y su hija.

Ahí tiene que ir tu expareja al show de mi esposa pa pedir feria, cul... Christian Nodal a Emiliano Aguilar vía IG

