Emiliano Aguilar tira zarpazo a Nodal tras ventilarse que no deja que Cazzu saque a su hija del país: ”Nopal”

Tal parece que la guerra entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal está lejos de terminar. Luego de que el rapero expusiera los reclamos que, presuntamente, habría recibido del cantante por su polémica familiar, ahora le habría lanzado un tremendo zarpazo después de que Cazzu expusiera que Nodal no la deja sacar a su hija del país, ¡hasta Ángela Aguilar salió raspada!

Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal y que habrían causado el enojo de Emiliano Aguilar?

En una entrevista reciente, Cazzu, expareja de Christian Nodal, contó que, en su momento, se puso en contacto con los abogados del cantante para que le dieran el permiso de viajar su hija, principalmente, por cuestiones laborales.

La llamada ‘Nena trampa’ sostuvo que esto era una “necesidad básica” y pensó que Nodal lo entendería, ya que él también debe hacer viajes por su trabajo. No obstante, el representante legal de su ex no accedió, alegando que su cliente no estaba de acuerdo.

"(Me dijo): ‘No te preocupes. Mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar’. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte… Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ' Tenemos el control sobre vos y tu hija’” Cazzu

La intérprete de ‘Nada’ afirmó que esto fue uno de los peores momentos de su vida y la hizo más consciente de que algunas madres solteras no cuentan con los recursos para “enfrentarse” al sistema.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Cazzu deja ver su descontento hacia Nodal. Durante su más reciente visita a México, señaló que ella considera que no tiene un acuerdo justo con Nodal.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar tras las declaraciones de Cazzu sobre Christian Nodal?

Si bien Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, prometió ya no meterse en polémica e ignorar todo lo relacionado con su familia y Nodal, todo parece indicar que no pudo evitar pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Cazzu.

El medio hermano de Leonargo y Ángela Aguilar reposteó en Instagram un meme en el que se burlan de Nodal y de su hermanastra. Dicha imagen dice lo siguiente:

“Yo viendo como, en cada polémica, el nopal y la pelona se entierran solitos al hablar” Meme compartido por Emiliano Aguilar

Aunque Emiliano no mencionó nombres y en el meme tampoco se dice explícitamente a quiénes se refieren, en las plataformas digitales muchos detractores de Ángela Aguilar y Christian Nodal los han bautizado como “Nopal” y “la Pelona”, por lo que la mayoría consideró que la imagen no solo fue la postura de Emiliano ante las declaraciones de Cazzu, sino que también una manera de volver a arremeter contra su familia.

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado ante esta controversia. En tanto que las críticas en contra de Christian Nodal han aumentado en redes sociales.

Meme compartido de Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cuál es el problema entre Christian Nodal y Emiliano Aguilar?

El problema comenzó con Emiliano Aguilar reclamándole a su papá, Pepe Aguilar, por hablar mal de su mamá. Luego el perrito de Pepe lanzó en su Instagram una indirecta contra Emiliano, a lo que el joven reaccionó y hasta el perro soltó un comunicado disculpándose y deseándole paz.

Luego del encontronazo, Emiliano compartió un mensaje que, supuestamente, le habría mandado Nodal en el que, aparentemente, este último lo insulta y, entre otras cosas, lo llama “mantenido”.

En respuesta, el rapero no solo le señaló que era “el más odiado de México”, sino que también sugirió que le debe dinero a mucha gente.

