Cazzu acusa a Christian Nodal de negarle el permiso a su hija de viajar con ella: “Tenemos el control de vos”

Tras la entrevista que Christian Nodal ofreció a Adela Micha, la cantente argentina rompe el silencio en el pódcast ‘Se regalan dudas’ y se sincera sobre una dura experiencia que enfrentó durante una mediación legal con el equipo del intérprete de regional mexicano.

Julieta Cazzucheli, mejor conocida como Cazzu, relató cómo el representante legal de Nodal le lanzó una advertencia que la dejó devastada y con la sensación de que no tiene control sobre la situación de su hija. Según contó, ella necesita un permiso especial para poder viajar con la pequeña debido a compromisos de trabajo, pero hasta ahora no lo ha conseguido. ¡Te contamos todo lo que declaró! ¿Se viene la guerra legal?

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Qué pasó entre Cazzu y el abogado de Christian Nodal?

En el pódcast ‘Se regalan dudas’, Cazzu reveló que necesita que Nodal le de un permiso a su hija para que cuando ella viaje, la menor pueda acompañarla.

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante (...) ‘Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar’. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, contó.

De acuerdo con la cantante, expuso su necesidad de obtener ese documento de forma permanente o temporal, dado que su carrera la obliga a viajar constantemente. Sin embargo, la respuesta del abogado de Nodal fue contundente y, según ella, bastante intimidante.

“Mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”. Cazzu

Fue la frase que recuerda de aquel momento. Para Cazzu, esas palabras se sintieron como una amenaza directa.

La cantante reconoció que fue uno de los peores momentos de su vida. Al escuchar esas palabras, sintió miedo y una gran impotencia, pues interpretó el mensaje como una señal de control absoluto sobre ella y su hija.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija y fue uno de los peores momentos de mi vida’” Cazzu

“Lo responsabilizo de sus palabras porque fueron sus propias palabras las que me hizo (hicieron) darme cuenta que soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo”, concluyó

¿Por qué Christian Nodal no quiere darle a Cazzu un permiso para viajar con su hija?

Cazzu no reveló el motivo por el cual Christian Nodal estaría limitando el permiso para que viaje con su hija. Sin embargo, explicó que para poder viajar y llevarse a su bebé de gira necesita un permiso firmado por él, para poder trasladarla fuera del país.

Hasta ahora, Christian Nodal no ha declarado públicamente sus razones sobre este permiso. La intérprete confesó que analizó seriamente la posibilidad de llevar el tema ante un juez. No obstante, decidió no hacerlo, asegurando que tiene el privilegio económico de mantenerse al margen de un juicio y aun así garantizar el bienestar de su hija.

“Yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija”, finalizó.

