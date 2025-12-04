¿Cazzu confirmaría que Nodal es un mal padre? Lanza polémico mensaje: “Mi hija solamente se cría conmigo”

Otro escándalo surge en torno a Christian Nodal. En medio de la crisis que vive por la demanda que entabló Universal Music en su contra por presunto fraude, Cazzu da una serie de declaraciones que volverían a poner en tela de juicio su papel como padre. ¿Qué dijo ‘la Jefa’?

Nodal / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Christian Nodal y su hija?

Mucho se ha dicho de la relación que tiene Christian Nodal con la hija que tuvo con Cazzu. Si bien el cantante ha declarado en múltiples ocasiones que la paternidad lo hace muy feliz, ciertos comentarios de la argentina, así como diversas especulaciones, han puesto en duda esto.

Y es que, unos meses después de la separación, la intérprete de ‘Nada’ contó que el mexicano solo había ido a visitar en dos ocasiones a la menor tras la ruptura. Ante esto, Nodal se defendió y dijo que no podía ir a ver a su pequeña tanto como desea debido a cuestiones laborales.

Posteriormente, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, cuando Cazzu trajo a la menor a México para que viera a su papá, este presuntamente solo habría convivido con la menor por 30 minutos y después la habría dejado con una niñera, pues presuntamente él tenía que ir a Los Ángeles para ver a su esposa, Ángela Aguilar.

Ceriani también llegó a decir que Nodal presuntamente no habría asistido a la fiesta de cumpleaños de su hija y solo le mandó unos regalos que fueron escogidos por un empleado. Según Ceriani, le mandó un peluche de jirafa y unas plastilinas.

Aunque Cazzu no ha negado ni confirmado esto, sí ha mencionado que no considera justa la pensión alimenticia que el cantante le da para su hija. También resaltó que, en su momento, Christian quiso impedir que su hija viajara con ella.

Cazzu / Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu sobre la paternidad de Christian Nodal?

Durante una entrevista que le hicieron en su más reciente visita a Colombia, Cazzu fue cuestionada sobre cómo es la crianza de su hija cuando los dos padres son músicos. En respuesta y sin mencionar nombres de por medio, sentenció que ella es la única que cuida a la menor.

“Mi hija se cría solamente conmigo” Cazzu

Aunque no quiso decir más y solamente se enfocó en decir que, pese a ser cantante de reggaeton, cuida la música que escucha la pequeña, muchos interpretaron sus palabras como una manera de decir que presuntamente Nodal no sería un buen padre. ¿Será?

Cabe destacar que, hace un par de meses, el equipo legal de Nodal emitió un comunicado asegurando que Cazzu es quien realmente no le deja ver a la pequeña.

“En representación de Christian Jesús González Nodal he contactado personalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna”, indicó en aquel entonces.

¿Hija de Christian Nodal asistirá a su boda con Ángela Aguilar?

Luego de que se supiera que Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar se iban a casar por la iglesia en 2026, el cantante expresó cómo desea festejar el evento.

En primer lugar, refirió que le gustaría una fiesta “muy mexicana” en Zacatecas, llena de gente y con mucha diversión. También manifestó su anhelo de que su hija estuviera en una fecha tan importante para él.

Recordemos que la menor nació en Argentina, por lo que tiene esa nacionalidad. Hace poco, Nodal dijo que empezaría los trámites para que la pequeña también tuviera la nacionalidad mexicana.

“Por este medio, también se comunica de manera pública y respetuosa la intención de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicanos de la pequeña hija de mi representado”, resaltó su abogado.

