Ángela Aguilar se arrodilla en concierto tras rumores de baja venta de boletos: “perdió todo por un hombre”

¡Ángela Aguilar no deja de dar de qué hablar! En medio de la gira “Libre corazón” y las polémicas por su matrimonio con Christian Nodal y la supuesta baja venta de boletos en su concierto en Texas, la heredera de la dinastía Aguilar se arrodilló frente a miles de fans en Texas. El gesto, que parecía un agradecimiento sincero, terminó siendo blanco de críticas y burlas en redes sociales. ¿Qué pasó realmente? Aquí te contamos todo el chisme.

Ángela Aguilar reaparece en redes con un nuevo look. / Instagram: @angela_aguilar

¿Por qué Ángela Aguilar se arrodilló en pleno concierto en Texas?

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores durante su presentación en Texas, Estados Unidos, como parte de su gira “Libre corazón”. La cantante apareció con un look total black de cuero y, en un momento emotivo, se arrodilló frente al público para agradecer el apoyo que ha recibido en medio de la ola de polémicas que enfrenta por su matrimonio con Christian Nodal y los rumores sobre un presunto aforo menor al esperado en este concierto.

El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en TikTok, donde se escuchan gritos como “¡no estás sola!”. Sin embargo, la reacción en redes sociales no fue tan positiva. Usuarios criticaron el gesto y aseguraron que Ángela intenta recuperar la simpatía del público tras involucrarse con Nodal, quien dejó a la cantante argentina Cazzu, madre de su hija, para iniciar esta relación.



“Ella tenía todo el potencial del mundo y lo perdió por un hombre que no vale la pena”.

“La verdad es que me da pena. A Nodal no le han hecho nada y, para mí, tiene más culpa que ella”.

“He visto más gente en los festivales de mis sobrinos”.

“Es puro teatro”.

“La carrera más fugaz de todos los tiempos”.

Además de las críticas por su gesto en el escenario, los usuarios recordaron las declaraciones que Ángela hizo sobre la separación de Nodal y Cazzu. En una entrevista, la intérprete de “Qué agonía” aseguró que “no hubo ningún corazón roto”, lo que desató aún más polémica.

Tiempo después, Cazzu desmintió esa versión y confesó: “Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”.

Estas palabras no evitaron que los cibernautas la atacaran con comentarios como:



“No entiendo por qué se ve triste, no que los adultos no sufrían” y

“La verdad, sí da lástima… pero aquí no se rompió ni un corazón, así que denle duro a la funa”.

Usuarios de redes sociales compararon entrevistas de Ángela Aguilar y Cazzu. ¿Muy parecidas sus respuestas? / Redes sociales.

¿Por qué la venta de boletos en el concierto de Ángela Aguilar desató rumores en redes?

En medio de la polémica por su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar enfrenta otro señalamiento: la supuesta baja venta de boletos en su concierto en Texas. En redes sociales circularon comentarios sobre un presunto aforo menor al esperado, donde usuarios afirmaron que solo la sección frontal estaba llena y que el resto del recinto presentaba espacios vacíos.

Incluso se mencionó que algunos boletos habrían sido obsequiados y que la asistencia rondaba cifras muy bajas, como “2 mil personas” o incluso “menos”. Aunque estos datos no fueron confirmados oficialmente, sirvieron para alimentar la narrativa de que la cantante atraviesa un momento complicado con parte del público desde mediados de año.

Hasta el momento, Ángela Aguilar ha preferido guardar silencio ante las críticas.

Así fue como se arrodillo ante su publico: