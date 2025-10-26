Cazzu arremete contra Christian Nodal: ¿lo tacha de “mentiroso” y “violento”?

La historia entre Cazzu y Christian Nodal tiene un episodio nuevo y es que recientemente la cantante argentina fue abordada por medios de comunicación y lanzó un contundente mensaje a su expareja, actual esposo de Ángela Aguilar, pues asegura que “ha mentido” en varias ocasiones. ¿Qué dijo exactamente?

Cazzu reveló que el abogado de Christian Nodal la contactó ¿hay reconciliación? / IG: @cazzu / @nodal

¿Qué decía el comunicado de los abogados de Christian Nodal sobre Cazzu?

El comunicado emitido el 15 de octubre de 2025 por el abogado de Christian Nodal tiene como objetivo desmentir las recientes declaraciones de Cazzu, aclarando que Nodal cumple con sus obligaciones económicas respecto a su hija. En el documento se explica que, aunque no se ha formalizado un acuerdo legal, el cantante contribuye con una cantidad superior a la establecida por la ley argentina en términos de manutención infantil.

El señor Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera puntual con las obligaciones que le corresponden y ha otorgado apoyo económico mayor al estipulado legalmente. Cualquier versión contraria es falsa y afecta emocionalmente a la menor. Comunicado de Christian Nodal

Asimismo, se acusa a Cazzu de obstaculizar que Nodal pase tiempo con su hija, a pesar de que el cantante se encuentra en México y ha mostrado disposición para convivir con la niña.

“ Jamás se ha negado a que la menor viaje con su madre, incluso cuando en ocasiones no se le notifica. Siempre ha tenido la mejor intención de llegar a acuerdos que beneficien a la niña ”, decía el mismo comunicado.

El abogado también precisó que los trámites judiciales sobre la custodia y manutención de la menor se han llevado a cabo en Argentina de forma virtual, lo cual explicaría por qué Nodal no ha tenido contacto directo con Cazzu en las audiencias.

Mensaje de Nodal / Redes sociales

¿Cazzu tachó de “mentiroso” a Christian Nodal tras comunicado de su equipo?

El día de hoy Cazzu habló con medios de comunicación, en dicho encuentro fue cuestionada sobre lo dicho por Christian Nodal en días recientes. Uno de los temas mencionados es en torno al comunicado del intérprete, mismo en el que se contradicen varias cosas que la argentina ha señalado en otras ocasiones.

Yo me siento muy atacada y me resulta muy violento y sobre todo en un momento como en el que... qué casualidad el momento que escogieron para hacerlo. Cazzu

Lo anterior muchos lo retomaron en comentarios como una forma de minimizar la gira que Cazzu hizo en tierras mexicanas y desviar la atención hacia ella.

Por otra parte, a Cazzu le preguntaron sobre la manutención que recibiría de manera mensual de parte de Christian, y ante un presunto escenario en el que la argentina recibe millones de pesos, ella respondió lo siguiente:

Que me digan a dónde fueron por favor, la verdad no quiero caer. (...) He hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar. (...) No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para hacer... exactamente como defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo Cazzu

Por último, mediante el comunicado de Christian Nodal, se aseguraba que las interacciones existentes entre él y su hija eran por zoom. Ante esto, la trapera argentina fue cuestionada por la prensa y respondió lo siguiente:

“ No hemos tenido tanta suerte, ojalá eso sí se recomponga y el vínculo finalmente en algún momento pueda existir ”, puntualizó.

A pesar de todos estos “dimes y diretes”, Cazzu aseguró que espera una actitud conciliadora.

¿Por qué acusaron a Cazzu de ser una mala madre tras concierto en Monterrey?

Hace unos días se viralizó un video de Cazzu, exnovia de Christian Nodal, llegando a un antro en Monterrey después de su actuación. Según el periodista Javier Ceriani, la cantante pasó una noche de diversión en el Barrio Antiguo. Se informó que estuvo acompañada de varios amigos y también aprovechó la ocasión para interactuar con algunos fanáticos que la reconocieron.

En el breve video, se ve a Cazzu llegando con un conjunto rojo, escoltada por varios guardias de seguridad, mientras la multitud aplaudía emocionada.

Aunque muchos celebraron que la cantante se tomara un descanso y disfrutara de México, también aparecieron varias críticas. Algunos usuarios la acusaron de ser “mala madre” por “desatender a su hija” para irse de “fiesta”. Sin embargo, los seguidores de la llamada ‘Jefa’ salieron en su defensa, argumentando que ella también merecía un momento para divertirse.

