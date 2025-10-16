Christian Nodal reaparece tras el mensaje de Cazzu y manda potente ¿indirecta? “Una llorada y a lo que sigue”

Luego de que el representante legal del intérprete de “Botella tras botella”, Christian Nodal, difundiera un comunicado en el que desmentía las declaraciones de Cazzu sobre su hija, la cantante argentina respondió en pleno concierto en el Auditorio Nacional, donde habló de los ataques que ha recibido, así como su maternidad. Horas más tarde, Nodal reapareció con un mensaje que llamó la atención de sus más de 10 millones de seguidores. Con una frase que rápidamente fue interpretada por sus fans como una indirecta.

Te puede interesar: Pati Chapoy arremete contra Cazzu por “manchar” el nombre de Christian Nodal: ¿La tacha de mentirosa?

Christian Nodal y Cazzu / Redes sociales, canva y YT: Eden Dorantes Oficial

¿Qué decía el comunicado de los abogados de Christian Nodal sobre Cazzu?

El comunicado emitido por el abogado de Christian Nodal el 15 de octubre de 2025, busca desmentir las declaraciones recientes de Cazzu, precisando que Nodal sí cumple con sus responsabilidades económicas hacia su hija. En el documento se señala que, aunque no existe un acuerdo legal formalizado, el artista aporta incluso más de lo establecido por la ley argentina en materia de manutención infantil.

“El señor Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera puntual con las obligaciones que le corresponden y ha otorgado apoyo económico mayor al estipulado legalmente. Cualquier versión contraria es falsa y afecta emocionalmente a la menor” Comunicado Christian Nodal

Además, el texto acusa a Cazzu de impedirle a Nodal convivir con su hija, a pesar de que el cantante se encuentra en México y ha mostrado disposición para pasar tiempo con la pequeña.

“Jamás se ha negado a que la menor viaje con su madre, incluso cuando en ocasiones no se le notifica. Siempre ha tenido la mejor intención de llegar a acuerdos que beneficien a la niña” Comunicado Christian Nodal

El abogado también aclaró que los procesos judiciales relacionados con la custodia y manutención de la menor se han realizado en Argentina y de forma virtual, lo que explicaría por qué Nodal nunca ha tenido contacto presencial con Cazzu durante las audiencias. Asimismo, el comunicado reprocha que la cantante haya hablado públicamente sobre una de las mediaciones, lo que, según el equipo legal del cantante, viola la confidencialidad del proceso judicial familiar.

“Estos procedimientos son de carácter confidencial y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento”. Comunicado de Christian Nodal

Te puede interesar: ¿Christian Nodal habría amenazado a sus padres para que no vieran a Cazzu o a su nieta? Esto aseguran

Mensaje de Nodal / Redes sociales

¿Qué contestó Cazzu ante el comunicado de los abogados de Christian Nodal?

Tras la difusión del comunicado del abogado de Christian Nodal, Cazzu respondió durante su concierto del 15 de octubre en el Auditorio Nacional. Frente a miles de asistentes, la artista expresó que se encontraba atravesando una situación complicada, pero aseguró que seguiría adelante con el apoyo de su hija.

“Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, igual que muchas de ustedes, no solo no recibo ayuda, sino recibo ataques” Cazzu

La cantante expresó que no recibe ayuda de su expareja y, por el contrario, ha enfrentado constantes ataques. Su declaración fue recibida con aplausos del público, quienes mostraron su respaldo a la artista de 30 años.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Cazzu aborda públicamente su separación. Desde que la pareja anunció el fin de su relación en mayo de 2024, la argentina ha compartido reflexiones sobre la maternidad, la exposición mediática y los desafíos personales tras la ruptura.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal y Ángela Aguilar van a terminar? El cantante lanza canción y las redes explotan

¿Qué dijo Christian Nodal tras la respuesta de Cazzu en su concierto en el Auditorio Nacional?

Después de que Cazzu subiera al escenario del Auditorio Nacional para ofrecer su segundo concierto en México de su gira Latinaje, la cantante aprovechó el momento para hablar de la situación que enfrenta con su expareja. En respuesta, Christian Nodal no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales.

El cantante de regional mexicano compartió una historia en Instagram en la que se leía:

“Una peda, una llorada y luego a lo que sigue”. Christian Nodal

Aunque no mencionó directamente a la madre de su hija, muchos consideraron que el mensaje fue una respuesta emocional ante la tensión pública que ambos enfrentan. Sin embargo, Nodal solo utilizó la historia para promocionar su nuevo tema musical, lo que evidenció que, pese a los conflictos personales, continúa activo en su carrera artística. Su breve, pero contundente mensaje rápidamente se volvió tendencia, generando cientos de comentarios de usuarios que siguen de cerca el conflicto con la intérprete argentina.

Te puede interesar: Cazzu rompe el silencio: las injusticias que sufrirá su hija y la supuesta demanda contra Nodal