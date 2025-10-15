¿Christian Nodal y Ángela Aguilar van a terminar? El cantante lanza canción y las redes explotan

El reconocido cantante mexicano Christian Nodal ha vuelto a encender las redes sociales, pero esta vez no por sus giras o colaboraciones, sino por una historia publicada en su cuenta de Instagram, en la que muchos aseguran es un “guiño” a su relación con Ángela Aguilar, con quien presuntamente tendría una crisis. ¿Es verdad?

Christian Nodal reveló que no ha probado la comida de Ángela Aguilar. / Instagram

¿Cómo inició la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal se reencontró con Ángela Aguilar el 13 de mayo de 2024, fecha que mencionó el intérprete mexicano en entrevista con Adela Micha, y que marcaría el inicio de distintas polémicas en su entorno y el de Ángela.

En dicha entrevista, explicó que ese reencuentro fue muy diferente a los anteriores, pues por primera vez tuvieron la oportunidad de conocerse a nivel personal.

Durante la pandemia, ya habían mantenido comunicación frecuente mediante videollamadas, en las que compartían actividades cotidianas como cocinar a distancia. No obstante, aquella etapa inicial no prosperó.

Él mismo confirmó en dicha entrevista, que la separación definitiva con Cazzu ocurrió el 8 de mayo de 2024 , debido a la distancia, los compromisos laborales y la falta de una rutina compartida.

Una vez cerrada esa etapa, Nodal retomó el vínculo con Ángela pocos días después. Según contó, fue su madurez y su visión de la vida lo que lo conquistó. Con su relación anterior ya concluida, y tras volver a acercarse a Ángela, formalizaron su noviazgo en poco tiempo. El 29 de mayo de 2024 viajaron a Roma , donde realizaron una ceremonia espiritual en la que solo estuvieron presentes personas cercanas. ¡Allí se casaron!

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal / YT/ X / IG

¿Por qué dicen que Christian Nodal y Ángela Aguilar habrían terminado su matrimonio?

A lo largo de la mañana de este miércoles 15 de octubre, un rumor inundó las redes sociales, en el que muchos aseguraban que presuntamente la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar estaría tambaleándose y a punto de terminar, ¿por qué se dijo esto?

En la cuenta oficial de Instagram de Christian Nodal, el cantante compartió mediante una historia un adelanto de su nueva canción, misma que tiene una letra melancólica y que varios relacionaron a su relación con la hija de Pepe Aguilar.

Aquí el fragmento que compartió y por el que muchos rumoraron crisis entre ambos cantantes:



Christian Nodal - Quisimos ser eternos, pero nooo. A veces con querer no es suficiente. Lo bueno dicen que dura muy poco. Lo malo es que no dejo de quererte .

. Luan Santanta - Niña, qué pecado que lo nuestro vaya terminar así .

Christian Nodal - Qué triste que la historia que escribimos no tenga un final feliz.

Aunque ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho comentarios al respecto, en redes ya presagian el término de su matrimonio . Aquí algunos de los comentarios:



"¿Sí habrán terminado o pura piña para llamar la atención?” y

“Es puro marketing, ellos no terminan ahorita.”

Esto se mantiene como mera especulación. Sin embargo, la mayoría cree que solo se trata del lanzamiento de una canción como parte de su repertorio.

Cabe recordar que, el pasado 8 de octubre, Ángela Aguilar cumplió años y en redes sociales viralizaron una fotografía en la que a ambos se les ve muy enamorados, lo que aumentó los rumores de que solo sería una canción de desamor del sonorense.

Christian Nodal historia en Instagram con letra de desamor / IG: nodal, redes sociales y canva

¿Cuál fue el regalo que Christian Nodal le dio a Ángela Aguilar por su cumpleaños?

Durante la celebración de su cumpleaños número 22, Ángela Aguilar, cantante de música regional mexicana, fue vista luciendo un exclusivo collar hecho con eslabones y diamantes en forma de rosas. Según varios reportes, la joya proviene de la prestigiosa firma Braggao, una marca con la que Christian Nodal ha trabajado anteriormente para diseñar regalos personalizados para sus parejas.

Aunque en redes sociales se rumora que este collar fue un obsequio de Nodal por el cumpleaños de Ángela, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente dicha versión. Lo que sí se sabe es que el intérprete de “Botella tras botella” suele elegir joyas de lujo como detalles para sus seres queridos. Por ejemplo, en una ocasión le regaló a Cazzu una pulsera de oro rosa con diamantes, con una placa grabada con su nombre real, “Julieta”, también diseñada por Braggao.

Las similitudes entre ambas piezas (especialmente por el tipo de piedras preciosas y la marca) han llevado a los fanáticos a compararlas, a pesar de que sus diseños son diferentes. Mientras que la joya de Cazzu incluía detalles de lunas, la de Ángela resalta por su motivo de rosas y un estilo más sobrio y minimalista.

