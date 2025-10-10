Pepe Aguilar comparte FOTOS inéditas del cumpleaños 22 de Ángela Aguilar; ¡así festejó la dinastía!

Pepe Aguilar encendió las redes al compartir una serie de fotos inéditas del cumpleaños número 22 de su hija Ángela Aguilar, generando todo tipo de comentarios. Las imágenes, que muestran momentos poco conocidos de la celebración, revelan una faceta más relajada de la cantante, lejos de los reflectores, pero cerca del escándalo y las polémicas que siguen envolviendo a la dinastía Aguilar.

Fiesta de cumpleaños de 22 de Ángela Aguilar. / Foto: IG/leonardoaguilaroficial

¿Cómo festejó su cumpleaños 22 Ángela Aguilar?

Pepe Aguilar compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes del cumpleaños número 22 de su hija Ángela Aguilar, el cual celebraron en la playa con un ambiente relajado y familiar y en las fotografías, todos los asistentes aparecen vestidos de blanco.

Además, en la primera imagen se puede ver al cantante junto a su esposa y mamá de Ángela, Aneliz Álvarez Alcalá, además de la mascota de la familia, ‘el Gordo Aguilar’, quien también formó parte del festejo.

El cantante acompañó las imágenes con una frase que generó curiosidad entre sus seguidores: “Cuando el silencio huele a mar, y el amor sostiene el encuadre, el perrhijo siempre fiel. Y muchas canciones aún por cantar, la historia se escribe sola”.

Más adelante, Pepe Aguilar mostró el atardecer con tonos rojizos que sirvió de fondo para la celebración y escribió: “Ojalá pudieran haber sentido y visto el hermoso atardecer e inolvidable día que la vida nos regaló ayer. Saludos desde acá hasta donde quiera que ustedes estén”.

Las fotos no tardaron en volverse virales, pues mostraron un lado poco común de la familia Aguilar, sin embargo, los comentarios fueron criticas negativas contra Ángela Aguilar, quien desde hace tiempo enfrenta polémicas por su relación con Christian Nodal.

Fotos inéditas que compartió Pepe Aguilar del cumpleaños de su hija, Ángela Aguilar. / Foto: IG/pepeaguilar_ofical

¿Christian Nodal brilla por su ausencia en el cumpleaños de Ángela Aguilar?

En medio de rumores sobre una supuesta ausencia de Christian Nodal en el cumpleaños de su esposa, Ángela Aguilar, una inesperada publicación en redes sociales terminó por desmentir las especulaciones.

Mientras varios seguidores notaron que el cantante no compartió ninguna felicitación pública ni apareció en las imágenes del festejo, fue la cuenta del “Gordo” Aguilar, la querida mascota de la familia, la que puso fin a las dudas.

En la fotografía publicada desde el perfil del perrito pug, se puede ver a Nodal y Ángela sonriendo juntos, mostrando que, a pesar de los rumores, la pareja sí pasó tiempo unida durante la celebración en la playa.

Además, según el reporte del periodista Pablo Chagra, el festejo también tendría la presunta asistencia de celebridades como Marc Anthony y Grupo Frontera. No obstante, el evento fue muy íntimo y los medios de comunicación no tuvieron acceso y Leonardo Aguilar fue el primero en revelar imágenes exclusivas de la celebración.

Christian Nodal sí asistió al cumpleaños de Ángela Aguilar tras rumores de su ausencia. / Foto: IG/gordoelpugaguilar

Las felicitaciones de Leonardo y Pepe Aguilar a Ángela Aguilar por su cumpleaños 22

Leonardo Aguilar celebró el cumpleaños número 22 de su hermana Ángela con un video que rápidamente se volvió viral por la mezcla de humor y cariño que lo caracteriza. “Nunca había hecho una publicación así, pero la voy a hacer”, dijo el cantante al inicio del clip, antes de advertir entre risas que Ángela “fingiría que no lo estaba escuchando”.

Entre risas, Leonardo aprovechó para expresar lo mucho que significa su hermana para él: “La quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto. La voy a cuidar siempre, toda mi vida”, comentó. Enseguida añadió que hay pocas personas por las que siente tanto cariño y apego como por Ángela, a quien describió como alguien que “se merece todo y seguirá brillando, de aquí hasta que Dios se acuerde de ella”.

El momento culminó con un abrazo entre los hermanos y una divertida respuesta de Ángela, quien rompió el papel del “fingir” y soltó: “Menso, no me morí, solo estoy vestida de blanco”, desatando risas entre ambos y entre los fans que aplaudieron la complicidad entre ellos.

Por su parte, Pepe Aguilar también se unió a la celebración con un video que recopiló distintas etapas de la vida de Ángela, desde su infancia hasta su éxito como cantante. “Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte”, escribió el intérprete, agregando que verla convertirse en la mujer que es hoy representa su mayor orgullo. Finalmente, cerró su mensaje con un contundente: “Nunca nadie podrá apagar tu luz”.

