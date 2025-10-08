Paty Navidad arremete contra haters y defiende a Ángela Aguilar tras su matrimonio con Christian Nodal

La polémica relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa acaparando la atención y generando debates entre los seguidores y críticos de ambos artistas. Esta vez, una voz inesperada se pronunció en defensa de la joven cantante: Paty Navidad, conocida por su estilo directo y por no temer expresar sus opiniones, salió a dar su postura sobre la situación.

La integrante de la dinastía Aguilar ha sido blanco de una intensa ola de críticas y comentarios en redes sociales desde que se anunció su matrimonio con el intérprete de Adiós amor y Probablemente, y Navidad aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de apoyo. ¡Salió en su defensa!

Paty Navidad rompe el silencio y defiende a Ángela Aguilar de la ola de críticas por su matrimonio con Christian Nodal. / Foto: IG/angela_aguilar_

No te pierdas: Cazzu tomaría acciones legales contra Christian Nodal por manutención y permisos ¿pedirá la custodia?

Paty Navidad defiende a Ángela Aguilar: ¿Qué dijo?

En medio de la polémica que rodea a Ángela Aguilar tras su boda con Christian Nodal, Paty Navidad salió a defender a la cantante de temas como Qué agonía, El equivocado, Mis amigas las flores y Ahí donde me ven, y cuestionó la ola de críticas en redes sociales. “Lo que no te mata, fortalece”, declaró la actriz que dio vida a Alicia en La fea más bella, recordando su propia experiencia con los ataques digitales.

“Yo les debo mucho y todo mi agradecimiento a todos los que han participado en el bombardeo hacia mi persona, porque gracias a todos esos ataques entendí que no les tenía que dar poder a gente que ni me conoce y que, a veces, está proyectando toda su infelicidad, ignorancia y todo lo que traen dentro” Paty Navidad

Paty Navidad habla en apoyo de Ángela Aguilar. / Foto: IG/angela_aguilar_

Paty Navidad recuerda sus propias polémicas al defender a Ángela Aguilar

Con su característico estilo directo, Paty Navidad respaldó a Ángela Aguilar frente a la controversia por su matrimonio con Christian Nodal. La actriz recordó que ella misma ha enfrentado ataques, críticas y cuestionamientos sobre su salud mental.

“Yo no he conocido a alguien más que haya sido más bombardeada, crucificada y atacada en redes sociales que yo. Me han corrido de muchas redes, pusieron en duda mis facultades mentales y me llamaron de todo”, reiteró la actriz y cantante.

Paty Navidad concluyó que esas experiencias la hicieron más fuerte y subrayó que los artistas merecen respeto, enviando así un mensaje contundente sobre los límites del juicio público.

Para sorpresa de muchos, Paty Navidad salió a defender a Ángela Aguilar. / Foto: IG/patricianavidad_oficial

No te pierdas: Ángela Aguilar publica fotos de momentos privados con Christian Nodal, él reacciona y desata comentarios

¿Cuáles han sido todas las polémicas de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido uno de los temas más comentados del espectáculo mexicano desde que se hizo pública, y no precisamente por su discreción. El noviazgo surgió poco tiempo después de la ruptura del sonorense con Cazzu y del nacimiento de su hija, lo que rápidamente despertó especulaciones y controversias en redes sociales.

La cercanía temporal entre los eventos generó cuestionamientos sobre la transparencia de la relación y el respeto hacia la cantante argentina y su maternidad, pues al poco tiempo de la ruptura, Nodal y Ángela Aguilar se casaron.

Cazzu / Instagram: @cazzu

La polémica se intensificó cuando Cazzu reveló en el podcast PLP que no estaba enterada de algunos aspectos relacionados con la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Mientras que, para Se regalan dudas, dijo que no contaba con el permiso del progenitor para sacar del país a su hija. Sus declaraciones evidenciaron un choque de versiones y alimentaron la discusión pública y las críticas en contra del sonorense.

Por su parte, Christian Nodal ofreció su versión durante una entrevista con Adela Micha, asegurando que Cazzu estaba al tanto de su relación con Ángela Aguilar. Además, el cantante afirmó que la intensa ola de críticas y ataques que ha recibido la joven cantante Ángela Aguilar es orquestada, lo que ha generado aún más debate entre seguidores y detractores.

No te pierdas: ¿Indirecta para Christian Nodal? Cazzu arranca su gira ‘Latinaje’ con un mensaje para “el diablo”