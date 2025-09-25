Cazzu tomaría acciones legales contra Christian Nodal por manutención y permisos ¿pedirá la custodia?

La relación entre Cazzu y Christian Nodal vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Tras su separación y las constantes apariciones públicas del sonorense junto a Ángela Aguilar, ahora se reveló que la cantante argentina estaría considerando iniciar una batalla legal por la custodia absoluta de su hija.

De acuerdo con información difundida por el programa de YouTube Lubox TV, la ausencia de Nodal en el reciente cumpleaños de la pequeña habría sido la gota que derramó el vaso. A esto se suman supuestas irregularidades en el pago de la manutención y la falta de permisos para que la menor pueda acompañar a su madre en sus giras internacionales.

Nodal y Cazzu / Redes sociales

¿Por qué Cazzu pelearía la custodia absoluta de su hija?

Luego de la fiesta que Cazzu organizó en Argentina para celebrar el segundo cumpleaños de su hija, comenzaron a circular rumores sobre un posible proceso legal contra Christian Nodal. Según los conductores de Lubox TV, la interprete de La nena trampa estaría evaluando llevar el caso ante los tribunales en su país natal para obtener la patria potestad absoluta.

Entre los argumentos que, presuntamente, sustentaría Cazzu se encuentran:



La inconsistencia de Nodal en su papel de padre , reflejada en su ausencia en momentos importantes de la vida de la niña.

, reflejada en su ausencia en momentos importantes de la vida de la niña. Irregularidades en los pagos de manutención , que habrían generado tensiones entre ambos.

, que habrían generado tensiones entre ambos. La negativa del cantante para autorizar viajes internacionales de la niña con su madre mientras realiza presentaciones.

Hasta ahora, la artista argentina no ha dado declaraciones oficiales sobre el tema. Sin embargo, de acuerdo con lo dicho en el programa de YouTube Lubox TV, sus fuentes habrían asegurado que, a diferencia de ocasiones anteriores en las que descartó iniciar un proceso legal por considerar al sistema judicial “machista e injusto”, esta vez estaría decidida a dar el paso. El objetivo principal, supuestamente, sería obtener la custodia completa de su hija, lo que le daría a Cazzu plena autoridad para tomar decisiones sobre la vida de la menor sin necesidad de la autorización de Nodal.

FOTOS: Instagram @angela_aguilar_ / @nodal / @cazzu Archivo TVNotas

¿Por qué Christian Nodal no fue al cumpleaños de su hija?

La ausencia de Nodal en la celebración del cumpleaños de su hija generó especulaciones inmediatas. Algunos medios señalaron que el cantante había priorizado compromisos personales, pero fue el periodista Álex Rodríguez, del programa ¡Siéntese quien pueda!, reveló que el intérprete de Adiós amor no estuvo presente porque tenía compromisos profesionales previamente pactados. Según el mismo periodista, el equipo de Nodal afirmó que, aunque no pudo viajar, el cantante “siempre está al pendiente de su primogénita” y evita mostrarla en redes sociales para protegerla de críticas o burlas.

Cabe destacar que, aunque Nodal no acudió, según el periodista Javier Ceriani, los padres del artista y su hermano sí asistieron a la fiesta organizada por Cazzu, lo que reflejaría que la familia paterna mantiene aun un vínculo con la pequeña.

Cristina y Don Jaime papás de Christian Nodal / @cristy_nodal

¿Qué se sabe del regalo que Christian Nodal le dio a su hija?

Otro de los temas que encendió la controversia fue el presunto regalo que Christian Nodal le envió a su hija por su cumpleaños. De acuerdo con versiones difundidas el periodista Javier Ceriani, el obsequio que el cantante le otorgó a su hija que tuvo en conjunto con Cazzu, fue calificado como “insignificante” en comparación con los lujos que el cantante suele mostrar en sus redes sociales.

Aunque no se han revelado imágenes ni detalles confirmados sobre el presente, este hecho alimentó las críticas hacia Nodal y la percepción de que no estaría involucrado activamente en la vida de su hija. En contraste, Cazzu compartió en Instagram fragmentos de la celebración donde se pudo ver a la pequeña rodeada de familiares y amigos en un ambiente íntimo y festivo.

