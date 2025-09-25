Papás de Nodal, ¿lo traicionan? Mientras ellos conviven con su nieta, él solo manda un regalo, revelan

Christian Nodal enfrenta un nuevo escándalo. En medio de su batalla legal con la disquera Universal Music y el supuesto distanciamiento con sus padres, Jaime González y Christy Nodal, trasciende el presunto “insignificante” regalo que le mandó a su hija por su cumpleaños y el apoyo que esta última, presuntamente, estaría recibiendo de sus abuelos.

Nodal / Redes sociales

¿Qué le regaló Christian Nodal a su hija con Cazzu por su cumpleaños?

Hace un par de semanas, la hija que Christian Nodal tuvo con Cazzu cumplió años. Mientras que la argentina organizó todo un festejo, el cantante no solo habría brillado por su ausencia, sino que también, presuntamente, le habría mandado un obsequio que muchos podrían considerar como “barato”.

De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, Nodal presuntamente no se habría comunicado con la pequeña o su madre para ver cómo se encontraban o si necesitaban algo.

“Cazzu, en Argentina, le organizó su cumpleaños, se gastó lo que pudo. Confirmo que Christian Nodal no llamó a (su hija), ni a Cazzu el día de su cumpleaños”, expresó.

Por si esto fuera poco, el comunicador reportó que, supuestamente, el esposo de Ángela Aguilar habría mandado a uno de sus empleados a que escogiera el regalo que le mandó a su hija. Presuntamente, el trabajador le habría comprado un peluche y un paquete de plastilina, obsequios que la pequeña habría rechazado.

“El peón le compró una caja de plastilina y una jirafa de 50 cm de peluche. Este es el regalo que le dio Nodal. La plastilina para nosotros es el juguete más barato. Dicen los que vieron la situación que (su hija) lo rechazó, vio la jirafita y se volteó” Javier Ceriani

¿Los papás de Christian Nodal fueron al cumpleaños de su nieta?

De igual forma, Javier Ceriani informó que presuntamente Jaime González y Cristy Nodal, padres de Christian Nodal, sí habrían viajado a Argentina para el cumpleaños de su nieta. Según el periodista, los abuelos de la pequeña presuntamente le habrían dado regalos caros y la “llenaron de amor”.

“El regalo más especial que recibió (la menor) fueron tres personas. Llegaron en un avión privado. Puedo confirmar que ahí estaban Jaime González, padre, Cristy, madre, y Alfonso, hermano de Christian Nodal”, indicó.

Y es que, presuntamente, Alfonso y Cazzu tienen una muy buena relación y por ello esta última los habría invitado a la reunión, con la única condición de que no subieran fotos a redes sociales.

Al parecer, esto habría sido visto por Nodal como una “traición”, algo que habría influido para que su relación se rompiera.

“Nodal lo vio como una traición por la cual la relación se rompió, porque ellos sí llegaron a ver a su nieta con regalos. Llegaron en avión privado, se quedaron en un hotel, llevaron regalos caros y mucho amor”, indicó.

Papás de Christian Nodal / Redes sociales

¿Christian Nodal sí ve a su hija con Cazzu?

El artista Christian Nodal ha sido muy hermético en cuanto a hablar sobre la relación que tiene con su hija. No obstante, en su momento, admitió que no podía ver tanto a la menor como quisiera por cuestiones laborales.

En octubre de 2024, Cazzu contó que, presuntamente, el cantante solo había visitado dos veces a su hija desde la ruptura, la cual se suscitó en mayo de ese año.

Posteriormente, Ceriani reportó que, supuestamente, cuando Cazzu le encargó a su hija durante su primera visita a México, Nodal solo convivió media hora con la pequeña y después la dejó con una niñera para irse con Ángela Aguilar a Estados Unidos.

Asimismo, la argentina contó que su ex le daba una pensión alimenticia que no consideraba “justa”. En ese momento, dijo que no pensaba proceder legalmente, ya que ella trabajaba para darle todo a la menor.

