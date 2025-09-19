¿Christian Nodal le es infiel a Ángela Aguilar? Fan expone supuesto coqueteo del cantante en concierto

Un nuevo escándalo se cierne sobre el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. En medio del conflicto entre Emiliano Aguilar, hermano de la cantante, y el resto de la familia, ahora surge el testimonio de una mujer afirmando que el intérprete de ‘Adiós amor’ “le estuvo coqueteando” en uno de sus conciertos.

Nodal / Redes sociales

Lee: Adianez Hernández defiende a Ángela Aguilar y redes la destrozan: “Entre amantes se apoyan”

¿Quién es la mujer a la que Christian Nodal supuestamente le coqueteó en pleno concierto?

A través de TikTok, una usuaria identificada como Lay Marcamsa compartió que había asistido al concierto de Christian Nodal dio en Morelia el pasado 15 de septiembre. Según la joven, el cantante no dejaba de mirarla.

“Contando las veces que Nodal volteó a mi palco”, expresó la joven previo a mostrar un video en el que se aprecia cómo, aparentemente, el artista la observa y le lanza besos. Por si esto fuera poco, también lanzó uno de sus sombreros en su dirección.

La internauta atrapó dicho sombrero. En la grabación, se puede ver cómo lo presume ante las cámaras, con una sonrisa en la cara: “Gracias por el sombrero, Christian Nodal”, expresó.

Si bien ya no dio más detalles y se desconoce si el cantante la contactó después, muchos usuarios sostienen que el cantante le estaba “coqueteando” y hasta algunos la han bautizado como “la próxima amante”. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“¿Soy yo o hasta beso le dio al sombrero para mandártelo?”

“Ojalá esas mismas ganas tuviera para ver a su hija”

“Es tu oportunidad, cásate con él y serás la más querida del planeta”

“Organizándote bien, de aquí a diciembre ya estás casada en Roma”

“Le robaste la concentración a Nodal”

“Amiga, nosotros te apoyamos”

“La Ángela bien enojada al ver esto”

Te recomendamos: Christian Nodal rompe con su papá: lo despide de su empresa y Pepe Aguilar tomaría el mando, aseguran

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar ante el supuesto coqueteo de Christian Nodal a una fan?

Hasta el momento, Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, no ha respondido al presunto coqueteo del cantante a una fanática. Sin embargo, compartió una historia en Instagram en la que se la puede ver abrazada a Nodal en un avión.

Para muchos, esto significaría dos cosas: que Ángela desconozca este nuevo escándalo o que simplemente no le interesen los rumores que se susciten sobre su matrimonio.

Y es que esta no es la primera vez que se señala al cantante de, presuntamente, ser infiel a su esposa. Hace algunos meses, una internauta sostuvo haber sido amante de Christian y estar embarazada de él. Incluso, mostró presuntas pruebas.

Esto nunca fue confirmado o negado como tal. Sin embargo, en ese entonces, la cuenta oficial de prensa de los Aguilar lanzó un comunicado pidiendo al público que no se deje llevar por “información falsa”.

Mensaje de Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Christian Nodal quiere vengarse de su expareja, Cazzu?

Otro tema por el que Christian Nodal ha sido criticado es por, presuntamente, no permitir que Cazzu viaje con su hija. De acuerdo con la propia argentina, su expareja no ha dado los permisos legales para que la menor la pueda acompañar a sus viajes.

En entrevista para TVNotas, una amiga de Cazzu y Nodal contó que este último le prohibió a su ex viajar con su hija para vengarse de las declaraciones que la cantante dio sobre la ruptura y que terminaron perjudicando a Ángela.

“La razón es que él la está castigando por venganza. Nodal no le perdona que haya desmentido las declaraciones de Ángela, quien aseguró que ‘todos los involucrados’ ya sabían de la relación que tenía con el padre de su hija”, indicó.

Y es que, aparentemente, Nodal está siendo manipulado por su esposa: “Piensa que su mujer ‘no es un ser odiable’. Cree que el ‘odio colectivo’ está planificado a través de campañas pagadas. Para serles muy honesta, esa idea se la metió Ángela. Ella se encargó de hacerle creer que todo es orquestado por Cazzu (ríe). Lo tiene manipulado”, agregó.

Mira: Christian Nodal no deja a su hija viajar con Cazzu ¡Por venganza! ¿Ángela Aguilar tuvo que ver?