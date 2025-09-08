¿Ángela Aguilar celosa de Christian Nodal? ¡Que no lo toquen ni lo vean! Armó zafarrancho por una mujer

La historia entre Ángela Aguilar y Christian Nodal parece no descansar de la controversia. Esta vez, los protagonistas del regional mexicano quedaron en el ojo del huracán tras su aparición en la comida anual de Los 300 líderes en la Ciudad de México. Además de que la pareja se mostró distante con la prensa, habría un video de la joven intérprete que ya encendió la conversación digital. En las imágenes dicen que se ve que Ángela no pudo ocultar su molestia cuando una mujer se acercó a saludar al sonorense. El detalle que aseguran más sorprendió fue la reacción inmediata de la cantante ¿que paso?

Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @nodal / @angela_aguilar_

¿Por qué Ángela Aguilar se puso celosa de Christian Nodal durante el evento de Los 300 líderes?

El evento organizado por la Universidad Anáhuac reunió a personalidades de distintos rubros. Sin embargo, quienes se llevaron el reflector fueron Nodal y Ángela Aguilar, no precisamente por su talento, sino por la polémica que generaron.

De acuerdo con la periodista Shanik Berman, los artistas llegaron al evento realizado el pasado 4 de septiembre, acompañados de siete guardaespaldas, algo que sorprendió a los asistentes: “Llegaron con siete guardaespaldas como si los fueran a atacar, nadie más venía con guarura”. La escena se volvió aún más incómoda cuando intentaron evitar a la prensa a toda costa, provocando un caos a su salida del recinto, donde incluso se registraron empujones con reporteros que trataban de obtener declaraciones.

No obstante, lo que parecía solo otro espectáculo mediático dio un giro inesperado cuando comenzó a circular el video de Ángela Aguilar en que se muestra cómo habría reaccionando ante una mujer que saludó a Christian Nodal. Aunque la comida anual de Los 300 líderes ocurrió hace varios días, el clip retomó fuerza recientemente en redes sociales. La mirada fija de Ángela, su gesto de desagrado y el momento en que limpia el hombro de su pareja justo donde fue tocado se volvieron virales en cuestión de horas. ¿Coincidencia o ataque de celos?

¿Por qué acusan a Ángela Aguilar de hacer brujería tras limpiar a Nodal?

Aunque muchos calificaron la escena de Ángela Aguilar como un simple arranque de celos, no faltaron quienes llevaron la conversación más allá. Para ciertos usuarios, el acto de limpiar el hombro de Nodal tendría un trasfondo esotérico: eliminar “energías ajenas” que podrían interferir en su relación.

Algunos internautas lo explicaron en tono serio: “Si es brujería porque lo limpia, porque al ser tocado por otras personas él se debilita del trabajo que tienen puesto. Y lo hace como cuando hacemos un trabajo, volvemos y lo reactivamos”.

El momento exacto en que Ángela Aguilar limpia el hombro de Nodal tras el saludo de otra mujer.

Por otro lado, hubo quienes tacharon los señalamientos de exagerados, asegurando que la cantante solo reaccionó de manera instintiva ante un contacto inesperado hacia su esposo

“Es un truco de brujería para no perder su lugar”.

“Ángela tiene una vibra oscura”.

“Por algo huyó la mamá de Emiliano”.

“Qué miedo la mirada que le echa”.



Hasta ahora, el feliz matrimonio ha preferido guardar silencio ante las críticas y especulaciones.

¿Qué hacían Ángela Aguilar y Christian Nodal en el evento de Los 300 líderes?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asistieron al evento Los 300 líderes más influyentes de México, organizado por la Universidad Anáhuac en Expo Santa Fe, Ciudad de México, el 3 de septiembre de 2025. Su presencia fue parte de una gala que reúne a personalidades destacadas de distintos sectores, y Ángela fue incluida en la categoría de Espectáculos, donde además tuvo una participación musical especial.

Durante la comida, Ángela interpretó el tema Contigo a la distancia como tributo a figuras que han dejado huella en el país, y luego pidió cantar Paloma Negra.