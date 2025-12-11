¿Christian Nodal engaña a Ángela Aguilar con su violinista? Filtran video que exhibe a la presunta amante

Christian Nodal sigue en controversia. Y es que en medio de la batalla legal que decidió emprender en contra de su exnovia y madre de su hija, Cazzu, surge un video que volvería a poner en duda la fidelidad del cantante hacia su nueva esposa, Ángela Aguilar.

¿Cómo inició la historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La historia de Ángela Aguilar y Christian Nodal, al menos de manera oficial, comenzó en mayo de 2024. Específicamente, dos semanas después de que él anunciara su ruptura con Cazzu. Luego de casi dos meses, se casaron por lo civil en Cuernavaca.

Según dijo Nodal en su momento, también se casaron de forma espiritual en mayo de ese año, durante un viaje a Roma. Debido a las críticas, han mantenido su romance relativamente en privado. No obstante, en eventos y en las esporádicas fotos que han compartido en redes sociales, se les ve muy felices y enamorados.

A pesar de que ya ha pasado más de un año desde que oficializaron su romance, siguen siendo víctimas de burlas y malos comentarios. Muchos siguen considerando que su relación comenzó como una infidelidad hacia Cazzu, algo que ambos han negado hasta el día de hoy.

En el caso de Nodal, insiste en que su noviazgo con la argentina ya estaba mal desde meses antes de la separación. En tanto que Ángela ha declarado que siempre hubo “química” entre ellos, pero que nunca hubo un acercamiento, siendo hasta que se reencontraron después de que él quedara soltero que surgió el amor.

A lo largo de su vida de casados, han surgido muchos rumores que apuntan a que Nodal engaña a Ángela. El caso más famoso fue el de una influencer que aseguró haber sido amante de Nodal. Incluso sostuvo que, presuntamente, estaba embarazada de él. Por supuesto, el artista lo negó y el asunto quedó en el olvido.

¿Quién sería la nueva amante de Christian Nodal?

Recientemente, se viralizó un video de una presentación de Christian Nodal. En el clip, se puede ver cómo Ángela Aguilar llega al escenario y lo abraza, para después saludar al público. Lo que más llamó la atención fue la reacción de una violinista que estaba presente.

Para muchos, la mujer presuntamente habría puesto cara de “desagrado” al ver el beso que se daba la pareja. La internauta que compartió la grabación dijo:

“No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la chica del violín es la nueva fan de su relación. Hermanas, vean la cara, los gestos entre ellas, como que entre esta violinista y la otra chica. Unas imágenes dicen más que mil palabras”, se escucha.

Por supuesto, todo esto causó comentarios diversos; si bien algunos creen en la teoría, otros simplemente aseguraron que la mujer solo estaba muy “sorprendida” por el “amor que se respira entre ellos”.

¿Cuándo se va a casar Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Hace algunos meses, Ángela Aguilar dio a conocer que ya estaba planeando su boda por la iglesia con Nodal. Según lo que han dicho ambos, la ceremonia se realizará en 2026.

Christian contó hace poco que le gustaría una fiesta “muy grande”, con aproximadamente “400 invitados”. El lugar sería Zacatecas y él espera que sea un “festejo muy mexicano”. También expresó su deseo de que su hija esté en el evento.

