¿Emiliano Aguilar confirma que Ángela Aguilar abortó un hijo de Nodal? Así reaccionó ante los rumores

Otro capítulo se escribe en la polémica entre Emiliano Aguilar y el resto de la dinastía. En esta ocasión, involucra a Ángela Aguilar. Su hermano Emiliano reaccionó a los rumores de que, presuntamente, habría perdido un bebé en el pasado, ¿lo confirmó?

¿Ángela Aguilar, supuestamente, abortó el hijo de Christian Nodal?

No es secreto para nadie que Ángela Aguilar, esposa de Nodal, ha sido blanco de muchas especulaciones, principalmente después de que se anunciara la relación con su actual pareja. Uno de los rumores más sonados es que, presuntamente, habría sufrido un aborto.

En su momento, el influencer Zorrito youtubero dijo tener pruebas de que, supuestamente, Ángela Aguilar habría estado embarazada del hijo de Nodal antes de casarse. Sin embargo, los Aguilar, presuntamente, la presionaron para que perdiera al bebé.

Si bien esto fue desmentido mediante un comunicado y hasta amenazaron acciones leales si se seguían difundiendo este tipo de “difamaciones”, en agosto de este 2025, una vidente revivió el tema al decir que, supuestamente, Ángela había tenido abortos espontáneos en el pasado, por lo que intentaría tener hijos a través de una “fecundación in vitro”.

“Su matriz ya ha sido muy dañada, ¿qué quiere decir esto?, que muy posiblemente la chiquita (Ángela Aguilar) ya haya tenido abortos, en los cuales el cuerpo no aguantó. No abortos por ella misma, abortos que se han dado porque no pega el chicle. Ella va a tener un embarazo por in vitro”, expresó Karla, la santera, en una emisión del programa de Youtube de Javier Ceriani.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre el supuesto aborto de su hermana, Ángela Aguilar?

En medio de todo esto, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para platicar con sus fanáticos. En algún punto, el joven fue cuestionado sobre el presunto aborto que habría tenido Ángela Aguilar.

Ante la pregunta, el rapero se quedó callado y simplemente alzó los hombros mientras sonreía. Aunque no dio una respuesta directa, para muchos, su reacción fue un indicativo de que, supuestamente, su hermana estuvo embarazada en algún momento, pero, por cuestiones de la vida, lo perdió.

Cabe destacar que, en ese mismo live, Emiliano declaró que, en el pasado, tenía una buena relación con Ángela. No obstante, presuntamente, la joven le habría mentido a su padre para perjudicarlo, algo que él considera como una “traición”.

“Yo estaba trabajando en construcción y plomería en Estados Unidos. Un día me llegó un audio de mi papá diciéndome: ‘Emiliano, me das vergüenza que le estés pidiendo dinero a tu hermana’. Yo me quedé en shock porque nunca le he pedido ni un centavo a mi hermana”, expresó.

Hasta el momento, Emiliano o el resto de su familia no han dado ninguna declaración oficial sobre el resurgimiento de los rumores sobre el presunto aborto de Ángela, por lo que todo se queda en plano de especulación.

¿Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal?

Hasta el momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dado pistas o declaraciones de que vayan a ser padres pronto. No obstante, en el pasado, Nodal ha llegado a decir que sí quiere un hijo con su actual esposa, pero no ahora, ya que considera que son “demasiado jóvenes”.

Dicha declaración fue muy criticada en su momento, ya que el cantante tiene una hija con su expareja, Cazzu, quien ha declarado que, supuestamente, Nodal le da una pensión alimenticia que considera injusta y que no la deja viajar con la pequeña.

Hace algunas semanas, una médium predijo que los cantantes anunciarían la espera de su primer hijo juntos en algún punto de 2026. Sin embargo, todo sigue en calidad de un simple rumor.

