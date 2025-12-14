Guadalupe Pineda rompe el silencio sobre Ángela Aguilar y su boda con Christian Nodal: esto fue lo que dijo

La familia Aguilar vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública tras el anuncio de la próxima boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal. La noticia, revelada en un encuentro con sus fans por la joven cantante en Estados Unidos, provocó una reacción inmediata en redes sociales. En este contexto, Guadalupe Pineda, reconocida intérprete y tía de Ángela, fue cuestionada por la prensa sobre el momento que atraviesa su sobrina y la familia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados este 24 de julio de 2025.

/ Instagram: @nodal y @angela_aguilar_

¿Cómo reaccionó Guadalupe Pineda ante las críticas hacia Ángela Aguilar?

Guadalupe Pineda fue cuestionada sobre las críticas hacia Ángela Aguilar ha recibido en redes sociales en los últimos meses. Al respecto, la cantante hizo un llamado a ignorar el ruido mediático y a enfocarse en el trabajo artístico.

“Que siga adelante, que no haga caso. Ella tiene mucho talento y lo está demostrando cada vez que abre la boca” Guadalupe Pineda

Destacando la capacidad vocal y el desempeño artístico de su sobrina. Durante la conversación, insistió en que la constancia y el compromiso con la música han sido claves en la carrera de Ángela.

La intérprete también habló sobre la responsabilidad que, desde su perspectiva, conlleva tener un don artístico. “Uno tiene la obligación de compartirlos”, afirmó, al referirse a la importancia de que los artistas continúen desarrollando su talento más allá de las polémicas externas.

Guadalupe Pineda defiende a Ángela Aguilar ante críticas en redes sociales. / Redes sociales

¿Qué dijo Guadalupe Pineda sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante un encuentro con la prensa, Guadalupe Pineda, tía de Ángela Aguilar fue consultada directamente sobre la próxima boda religiosa de Ángela Aguilar con Christian Nodal, anunciada recientemente por la cantante. Ante las preguntas, la intérprete respondió con comentarios de apoyo hacia la pareja y expresó su disposición a acompañarlos en este momento familiar.

Pineda subrayó el respaldo familiar hacia Ángela y Christian Nodal, señalando que el acompañamiento es fundamental en este tipo de decisiones personales, reiterando el deseo de bienestar para la pareja.

“Mira, uno está allí para apoyar a la familia, para arroparlos. Lo único que deseamos es que sean felices, otra vez que sean felices. Así, ¿no? Como todos ustedes. Todos queremos que nuestra familia sea feliz“. Guadalupe Pineda

¿Cómo se dio el anuncio de la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal?

Durante la gira “Libre corazón” realizada en Estados Unidos Ángela Aguilar dio a conocer la fecha de su boda con Christian Nodal. En medio de una firma de autógrafos y ante la cercanía con sus seguidores, la cantante sorprendió a un fan al revelar que se casará en mayo por la iglesia.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, dijo Ángela de manera espontánea, generando risas entre los asistentes. El momento fue grabado y rápidamente compartido en TikTok y otras redes sociales, donde se volvió viral en cuestión de minutos.

