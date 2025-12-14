Emiliano Aguilar explota al saber que sus hijas fueron al concierto de Ángela Aguilar: “Nunca di autorización”

¡Fue verdad! Emiliano Aguilar se prendió en redes al descubrir que sus hijas estuvieron en el concierto de Ángela Aguilar en San Diego y hasta convivieron con la cantante. El hijo mayor de Pepe Aguilar dejó claro: “Nunca di autorización” ¿sigue el pleito con la dinastía? ¡Entérate de todo!

Emiliano Aguilar explota contra Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo se enteró Emiliano Aguilar de que sus hijas fueron al concierto de Ángela Aguilar?

El rapero Emiliano Aguilar compartió un video hoy 13 de diciembre para aclarar que se enteró por redes sociales de que sus hijas asistieron a un concierto de su hermana Ángela Aguilar en San Diego, California, y que posteriormente se reunieron con ella. La molestia de Emiliano no fue el encuentro en sí, sino la falta de autorización y de aviso por parte de la madre de las menores, según explicó.

En su propia publicación, el cantante mexicano escribió: “No puedo hacer nada, chale…”, y detalló que la decisión de llevar a las niñas la tomó la mamá, sin consultarle. En el clip, de 1 minuto con 11 segundos, arranca con una frase contundente para despejar dudas y rumores en redes:

“Ahorita anda saliendo por todos lados que mi hija, no sé si mis dos hijas, pero que mi hija estaba en el concierto de Ángela”. Emiliano Aguilar

Y remarca la parte clave de su inconformidad: “Nomás quiero decirles a todos, nomás porque me están mandando mensajes de que todo es falso y no sé qué. No, yo nunca di autorización para que llevaran a mi hija al concierto de Ángela”.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Quién decidió llevar a las hijas de Emiliano Aguilar al concierto en San Diego?

De acuerdo con el propio Emiliano Aguilar, la mamá de sus hijas tomó la determinación de llevarlas al concierto de Ángela Aguilar “por su propia voluntad”, pese a que él ya había pedido expresamente que no se hiciera eso.

El rapero lo expone sin atacar, pero sí marcando un límite: “Lo hizo la mamá de mi hija. Mis respetos a ella, está cuidando a mis hijas, nomás que eso que hizo, no me dijeron a mí nada. Entonces, yo no sé. La verdad, yo no sé… Ella lo hizo a su propia voluntad”.

Antes de cerrar el video, agrega que su intención es aclarar por qué la gente le escribe: no dio permiso y se enteró del concierto apenas hoy.

Emiliano Aguilar “Yo ni sabía, hasta ahorita me acabo de enterar que fueron a ver a Ángela cuando le dije a ella, principalmente, que no hiciera eso, pero no se puede hacer nada, ¿verdad? Nomás quería aclarar eso. Sé que hay gente a la que no le importa, pero a la que le importa, pues es eso: nunca di autorización, aparte, me acabo de enterar ahorita”

Así fue como Emiliano Aguilar se pronunció al respecto:

¿Ángela Aguilar convivió con las hijas de Emiliano tras el show en San Diego?

La versión del encuentro tras el concierto fue relatada por la reportera de espectáculos Nelssie Carrillo, quien aseguró en un video que presenció el momento sin darse cuenta en un inicio de que no eran fans cualquiera, sino las hijas de Emiliano Aguilar.

Según su testimonio: “Vine al concierto de Ángela Aguilar en San Diego y me arrepiento de algo que no hice: grabar el momento en que las hijas de Emiliano vinieron, estaban saliendo de ver a su tía Ángela Aguilar después del concierto”.

Emiliano Aguilar responde en redes tras enterarse del concierto de Ángela Aguilar con sus hijas. / Foto: Redes sociales

Carrillo explicó que las menores no estaban solas y que habrían ido acompañadas por quien identificó como el “padrastro”, refiriéndose a Adrián Arce, exesposo de Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar.

“Además, me encontré al padrastro y él estaba diciendo y yo pensaba que eran fans. Y no, no eran fans, eran las hijas de Emiliano que vinieron a ver a su tía cantar”. Emiliano Aguilar

¿Por qué están distanciados Emiliano Aguilar y Ángela Aguilar?

Para entender por qué este episodio generó tanta polémica, es necesario recordar el conflicto previo entre Emiliano Aguilar y Ángela Aguilar, el cual salió a la luz en septiembre, cuando el rapero habló abiertamente del quiebre en su relación con su hermana menor. Según Emiliano, el distanciamiento comenzó tras enterarse de que Ángela le habría dicho a Pepe Aguilar que ella lo apoyaba económicamente, algo que él negó de forma contundente.

“Después me enteré de que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes, cuando yo nunca le he pedido ni un centavo a mi hermana”, aseguró Emiliano Aguilar, quien sostuvo que esa versión fue falsa y detonó un conflicto mayor dentro de la familia. El rapero insistió en que jamás solicitó ayuda económica y que esa situación marcó un antes y un después en su relación con la cantante.

Pese a ello, Emiliano recordó que siempre estuvo del lado de Ángela, incluso durante polémicas como su relación con Gussy Lau, dijo que fue el único que la apoyó emocionalmente. Más adelante, reveló que su hermana volvió a buscarlo para conocer a su hija, pero él puso como condición que el encuentro fuera privado y lejos de los reflectores, algo con lo que ella no habría estado de acuerdo. Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha dado declaraciones sobre esta nueva controversia.