Carmen Treviño celebra a Emiliano Aguilar con fotos inéditas ¿Ya lo felicitó Pepe Aguilar?

Este 31 de octubre las redes sociales se encendieron luego de que Carmen Treviño, exesposa de Pepe Aguilar, compartiera una serie de fotografías poco vistas de su hijo, el rapero Emiliano Aguilar, quien celebró su cumpleaños número 33. La cantante sorprendió a sus seguidores con publicaciones emotivas y una dedicatoria especial que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales. ¿Pepe Aguilar le dedicó un mensaje?

Mamá de Emiliano Aguilar, Carmen Treviño mostró imagenes inéditas de su hijo por su cumpleaños / Captura de pantalla

¿Qué publicó Carmen Treviño por el cumpleaños de Emiliano Aguilar?

La celebración comenzó con un mensaje que Carmen Treviño dedicó a su hijo Emiliano Aguilar en redes sociales. En su texto, la cantante expresó cariño y buenos deseos para el rapero, acompañándolo de dos videos tipo collage que recopilan imágenes a lo largo de su vida. Su publicación acumuló rápidamente miles de reproducciones y celebraciones de parte de seguidores y figuras del medio artístico.

Los videos muestran diferentes etapas de Emiliano: desde su infancia junto a su madre, su convivencia con familiares cercanos y fotografías donde aparece acompañado de su abuelo paterno, Antonio Aguilar. Usuarios destacaron la unión familiar reflejada en las imágenes, y el material visual fue considerado especial debido a lo poco que suele aparecer públicamente la familia materna del rapero.

Los comentarios que surgieron en la publicación destacaron mensajes positivos hacia Treviño y su hijo. Algunos usuarios resaltaron la figura materna dentro de la vida del intérprete, además de agradecer la difusión de contenido nostálgico relacionado con la dinastía Aguilar. Las reacciones continuaron acumulándose conforme avanzó el día, posicionando el tema entre tendencias en redes sociales.

¿Pepe Aguilar felicitó públicamente a su hijo Emiliano Aguilar?

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha emitido una felicitación pública para Emiliano, lo que llamó la atención de seguidores y medios de comunicación debido a una guerra de declaraciones que han mantenido padre e hijo durante 2025. La relación entre ambos se ha visto involucrada en declaraciones recientes que han circulado ampliamente en plataformas digitales y programas de espectáculos.

Diversos reportes señalan que la distancia entre ambos tiene origen en situaciones personales que trascendieron con el paso del tiempo. En una entrevista con Pati Chapoy, Pepe Aguilar explicó que su separación con Carmen Treviño ocurrió cuando Emiliano tenía aproximadamente un año. El cantante afirmó que cuando su entonces pareja abandonó el hogar que compartían en Ciudad de México, él tuvo que comenzar desde cero, asegurando que los muebles y un vehículo habían sido retirados de la vivienda. De acuerdo con su testimonio, eso derivó en que su relación paterna fuera esporádica durante la infancia y adolescencia del rapero.

Pepe Aguilar explicó que recorría la distancia entre Ciudad de México y Tijuana para convivir con Emiliano. Sin embargo, afirmó que las visitas eran limitadas. Desde que dichas declaraciones salieron a la luz, el rapero ha respondido públicamente desde sus redes sociales, defendiendo a su madre y haciendo referencia a su dinámica familiar.

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales y canva

¿Cómo fue la relación de Pepe Aguilar con Carmen Treviño?

La relación entre Pepe Aguilar y Carmen Treviño inició a principios de la década de los años noventa. Ambos contrajeron matrimonio en 1990 y tiempo después nació su hijo, Emiliano Aguilar. De acuerdo con declaraciones del cantante en entrevistas recientes, la pareja atravesó dificultades durante su convivencia en la Ciudad de México, lo que derivó en su separación cuando Emiliano tenía aproximadamente un año de edad. Tras el término de la relación, Treviño abandonó el hogar que compartían, lo que, según el intérprete, lo llevó a comenzar de nuevo en el aspecto personal y económico.

Posterior a la separación, la convivencia de Pepe con su hijo se mantuvo presente, aunque de manera esporádica. El cantante detalló que viajaba constantemente de Ciudad de México a Tijuana para visitarlo, sin embargo, afirmó que estas visitas no se realizaron con la frecuencia que hubiera deseado. Estas declaraciones dieron paso a reacciones en redes sociales, donde el tema volvió a posicionarse debido a los comentarios emitidos posteriormente por Emiliano.

Con el paso de los años, ambos siguieron caminos personales y profesionales distintos. Carmen Treviño continuó compartiendo momentos familiares en redes sociales, mientras que Pepe Aguilar continuó consolidando su trayectoria musical dentro del regional mexicano. Actualmente, el tema se mantiene presente en la conversación pública debido a las declaraciones que han surgido durante 2025 alrededor de la dinámica familiar.

