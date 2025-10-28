Emiliano Aguilar arremete contra la dinastía Aguilar; manda fuerte mensaje tras polémica en Billboard 2025

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, volvió a dar de qué hablar tras asegurar que recibió malos tratos durante los Billboard Latin Music Awards 2025, celebrados el pasado 23 de octubre en Miami, Florida. Sus publicaciones encendieron el debate público y colocaron nuevamente a la dinastía Aguilar en el centro de la conversación mediática.

El joven cantante, quien desde hace meses ha señalado presuntos obstáculos en su carrera por parte de su familia, utilizó su cuenta de Instagram para compartir contenido generado con inteligencia artificial acompañado de un mensaje que rápidamente acaparó atención. La publicación fue interpretada como un ataque directo hacia su padre y sus medios hermanos, lo que ocasionó reacciones encontradas entre los usuarios.

Emiliano Aguilar y Dinastía Aguilar / Redes sociales y canva

¿Qué publicó Emiliano Aguilar contra la dinastía Aguilar en redes sociales?

Emiliano Aguilar compartió tres imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) en las que aparece paseando a varios perros pug con los nombres de Pepe, Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar, todos pertenecientes a su familia paterna. En otras ilustraciones también se observa a Christian Nodal abrazando a Pepe Aguilar y a Leonardo Aguilar.

Fotos hechas con IA de Emiliano Aguilar / Instagram

Junto con las imágenes, el rapero escribió un mensaje que provocó fuertes reacciones:

“Pronto van a ver que yo solo, sin ayuda de papi, la esposa que trae un lado y el p*nche jaripeo, ando forjando mi carrera artística. Soy nuevo, pero este mundo va a ser mío, se los prometo. Familia de perros”. Emiliano Aguilar

Tras su publicación, la sección de comentarios se llenó de mensajes tanto de apoyo como de críticas. Aunque Emiliano no proporcionó más detalles sobre el origen de su molestia en ese momento, sus palabras reforzaron la percepción de un distanciamiento con su familia.

El rapero ha mantenido una postura firme sobre construir su carrera sin la intervención de su padre ni del resto de la dinastía Aguilar, quienes forman uno de los clanes más reconocidos de la música regional mexicana. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que expresa desacuerdos con su entorno familiar.

¿Qué pasó con Emiliano Aguilar en los Billboard Latin Music Awards 2025?

Semanas antes de la ceremonia, Emiliano Aguilar aseguró que la familia Aguilar presuntamente había intervenido para evitar que fuera invitado a los premios Billboard Latin Music 2025. Más tarde rectificó dicha afirmación y confirmó que sí recibió una invitación. Aun así, su experiencia durante el evento no fue la que esperaba.

De acuerdo con sus declaraciones, al llegar al evento, le informaron que tendría un lugar asignado, pero terminó siendo reubicado en un espacio apartado. Así lo expresó:

Posteriormente, Emiliano compartió un video en sus historias de Instagram mostrando su disgusto por el trato recibido. Sin embargo, el señalamiento más fuerte vino después, cuando indicó que Pepe Aguilar habría sido el responsable de que se le tratara de esa forma durante el evento, a pesar de que su padre no asistió a la ceremonia.

Emiliano Aguilar habla de su estancia en los Billboards Awards / Captura de pantalla

¿Por qué Emiliano Aguilar responsabiliza a Pepe Aguilar de lo ocurrido en los Latin Billboard 2025?

Horas después de su publicación original con las imágenes polémicas, Emiliano Aguilar acusó directamente a su padre, Pepe Aguilar, de haber influido en el trato que recibió durante la premiación de los Latin Billboard 2025, señalándolo como el presunto causante del incidente. El rapero dijo:

“La persona que me hizo pasar ese desagradable momento en los Billboard fuiste tú, papá. Fue tu culpa que todos me trataran así. Eres un culero, te pasaste de lanza, yo ya sé bien, ya sé bien la información; tú ni fuiste al evento y fue tu culpa que todos me trataran así, fue de tu palabra, tú y la otra señora que le dicen ‘la Loba’”. Emiliano Aguilar

El rapero aseguró que tiene forma de comprobar dicha versión, aunque no compartió pruebas en sus publicaciones. Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha emitido respuesta pública a estas acusaciones. Tampoco se han pronunciado otros miembros de la familia Aguilar ni representantes de los Billboard Latin Music Awards 2025 sobre lo señalado por Emiliano.

