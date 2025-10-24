Emiliano Aguilar estalla contra los Latin Billboard: “Me mandaron hasta la quinta fila”

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de publicar una serie de videos donde expresó su molestia tras asistir a los premios Billboard de la música latina. El cantante aseguró que, pese a haber sido confirmado como invitado, no recibió el trato que le habían prometido. La situación ocurrió en Miami y fue él mismo quien documentó, desde el recinto y después desde su hotel, su inconformidad.

El intérprete ya había estado envuelto en polémica meses atrás, cuando afirmó que presuntamente su familia habría intentado impedir su presencia en los Billboard 2025. Posteriormente, confirmó que sí asistiría al evento gracias al apoyo del público. Sin embargo, tras su presencia en la gala, los nuevos señalamientos giran en torno al trato que habría recibido por parte de la organización del evento.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó entre Emiliano Aguilar y los Latin Billboard?

En un primer video grabado afuera del evento, Emiliano Aguilar explicó que había sido invitado a los Billboard y que supuestamente tendría un lugar asignado con su nombre. Sin embargo, según su testimonio, al llegar no encontró el espacio reservado que le habían indicado.

En su video Emiliano Aguilar dijo:

“Aquí ando en Miami, en los Billboard. Nomás les voy a decir la cruda realidad de las cosas… Chin... a su madre los billboards… me dijeron que iba a estar en un lugar y me mandaron hasta la quinta… Me tenían mi lugar y mi nombre y no me tenían nada” Emiliano Aguilar

El cantante expresó molestia al considerar que el trato no correspondía con lo acordado previamente con el equipo de prensa que habría gestionado su presencia. También señaló que, aunque reconoce que aún está en crecimiento dentro de la industria, considera que debió recibir un trato digno.

“Yo sé que hay gente bien famosa y que yo apenas voy empezando, pero no se pasen de lanza… también soy un ser humano”. Emiliano Aguilar

Posteriormente, reiteró que su carrera continuará y que planea seguir asistiendo a otros eventos importantes como los Latin Grammy.

¿Por qué Emiliano Aguilar había dicho antes que intentaron bloquear su participación en los Billboard?

Semanas antes, Emiliano Aguilar declaró en una entrevista con Javier Ceriani que personas de su entorno, presuntamente cercanas a su propia familia, habrían intentado impedir su presencia en los premios Billboard de la música latina 2025.

En esa ocasión dijo:

“Había personas que habían impedido que fuera a los Billboard, pues adivinen quién va a ir. Se me hizo, por la gente voy a estar ahí, me quisieron tumbar y no pudieron”. Emiliano Aguilar

La frase “No pudieron” se viralizó en redes sociales, interpretada como una indirecta hacia su padre Pepe Aguilar y sus hermanos, Leonardo y Ángela, con quienes mantiene una relación distante. De acuerdo con Emiliano, fueron sus seguidores quienes respaldaron su presencia en la ceremonia.

Tras dichas declaraciones, Óscar Reyes, sobrino de Vicente Fernández, mostró apoyo a Emiliano y confirmó que están trabajando juntos en un proyecto musical que fusiona regional mexicano y elementos urbanos. El primer sencillo, de acuerdo con lo que ambos comentaron, saldría en las semanas posteriores, aunque no hay anuncio oficial de sello discográfico.

Emiliano Aguilar y Dinastía Aguilar / Redes sociales y canva

¿Hubo respuesta oficial de los Latin Billboards o aclaraciones de su familia?

Hasta ahora, no hay registro de una respuesta oficial pública por parte de la organización de los Billboard Latin Music Awards, comúnmente llamados “Latin Billboards”, que aborde directamente las acusaciones de Emiliano Aguilar sobre el trato que recibió en su edición de 2025. Ningún comunicado oficial en el sitio web del evento ni en sus canales verificados aborda sus señalamientos hasta esta fecha.

En lo que respecta a la familia Aguilar, específicamente Pepe Aguilar y otros miembros de la llamada “dinastía Aguilar”, no ha emitido ningún comunicado oficial específico que responda de forma directa a las reclamaciones sobre su tratamiento en los Billboard Latin Music Awards (los Latin Billboards) que Emiliano lanzó en los videos mencionados.

