¿Cómo es la relación de Pepe Aguilar y José Emiliano, su hijo mayor? El cantante responde

En una reciente entrevista en el canal de YouTube de Don Francisco, el reconocido cantante Pepe Aguilar abrió su corazón sobre la relación con su hijo mayor y sus sorpresivos pasos en la industria musical.

A lo largo de su exitosa carrera, Aguilar ha sido transparente sobre su vida familiar, mostrando el crecimiento y desarrollo de sus cuatro hijos: Emiliano, Aneliz, Leonardo, y Ángela Aguilar. Sin embargo, reconoció que la relación con su hijo mayor, Emiliano Aguilar, no atraviesa su mejor momento.

A pesar de la falta de comunicación directa, Pepe Aguilar reveló que sigue de cerca la vida de su hijo a través de las redes sociales, donde recientemente descubrió que Emiliano está incursionando en el mundo del rap.

Pepe Aguilar

“Quiere empezar a rapear, lo he visto en sus redes sociales (...) Y me hizo abuelo. Es bueno (en el rap), lo he visto, a mí no me gusta mucho mucho el rap y es bueno”.