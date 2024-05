Galilea Montijo con 50 años ¡quiere ser mamá de nuevo! ¿Con Issac Moreno?

A lo largo de 31 años de carrera, Galilea ha lucido una variedad impresionante de outfits para cada ocasión. Son cientos de piezas las que estrena cada año y la conductora, desde hace un tiempo, tuvo la idea de sacar a la venta parte de este vestuario para fomentar la moda sustentable, la reutilización y la conexión con sus fans. Las ganancias van a apoyar a los más desprotegidos, como asilos de ancianos.

En esta ocasión puso a la venta tanto ropa de un solo uso como prendas nuevas. Algunas de lo que fue su marca de ropa: Latingal. Todo, a precios muy accesibles. En la tienda ubicada en Polanco vendieron desde vestidos de gala (como los que utilizó en La casa de los famosos), hasta jeans, chamarras, trajes de baño, sudaderas, playeras, zapatos, sandalias, botas. Platicamos en exclusiva con la conductora, quien nos dijo que por tallas no había que preocuparse, ya que ella vestía mucho overzise (demasiado grande).



“A los que trabajamos en televisión y tenemos tantos eventos nos regalan mucha ropa. A veces la usamos solo por horas. Con esta venta le damos la vuelta a un precio muy accesible. Desde niña he sido fan de la moda. Uno de mis sueños frustrados fue ser diseñadora de modas. Siempre he admirado a diseñadores latinoamericanos e internacionales. Me encanta ir a las pasarelas. Me parece un mundo mágico”. Galilea Montijo

Mira: MasterChef Celebrity: Con lágrimas, los jueces dicen adiós al octavo eliminado del reality ¡Nadie lo cree!

Sobre las tallas, dijo: “Hay ropa que se estira mucho. Uso muchas licras. Entonces no hay tanto problema. Como mujer entiendo que a veces las hormonas no nos dejan. Soy mucho de comprar ropa oversize. Me gusta andar fresca, floja”.

LCDLF México ya empezamos aver desde el zapato, el accesorio, el vestido. Me encanta hacerlo. Iniciamos en julio” Galilea Montijo “El dinero va a un buen lugar. Amo apoyar a los asilos. Cuando me piden ayudar por una causa siempre estoy. Es una manera de regresarle a la vida cuando te ha dado tantas oportunidades. Ahora que vieneya empezamos aver desde el zapato, el accesorio, el vestido. Me encanta hacerlo. Iniciamos en julio”

Ve:Tania Rincón sufre tremenda caída en vivo ¡Rompió una mesa y hasta su vestido!

TAMBIÉN PLATICAMOS CON UN AMIGO CERCANO A ISAAC MORENO, NOVIO DE GALILEA, Y NOS DIJO:

Nos contó que Isaac y Galilea quieren ser papás de un bebé:

“Galilea está muy entusiasmada de ser mamá por segunda ocasión. Por supuesto, Isaac (Moreno) también. Se aman con locura y están más que decididos a conseguir ese gran sueño”. Amigo cercano a Issac Moreno

“Gali se arrepintió de no haber congelado óvulos desde que tuvo a su primer hijo. Ahora está en pláticas con un doctor para ver de qué forma puede concebir al bebé. No sé si sea con inyecciones de hormonas o de alguna otra forma. Estoy seguro de que Galilea pronto nos dará una buena noticia”.

“No sé cuánto tiempo se tarde. Cualquier método lleva su tiempo de espera y son procesos muy largos. ¡Estamos muy emocionados! También nos contó que a ella no le importan las críticas sobre si mantiene a Isaac o no y la diferencia de edades. La tiene sin cuidado. Mientras se amen y sigan disfrutando de su amor, es más que suficiente”, concluyó.

Para más exclusivas como esta, busca el número más reciente de su revista TVNotas.

Galilea Montijo e Isaac Moreno están saliendo; la conductora defiende que mujeres salgan con hombres más jóvenes / Instagram: @ipmoreno / @galileamontijo

Lee: Canelo Álvarez festeja victoria tras pelea, con invitados de lujo ¡Eduin Caz no podía faltar!