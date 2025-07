Sofía Niño de Rivera exhibe a Galilea Montijo en ‘Netas divinas’, ¿no se soportan? VIDEO

Las tensiones en el programa Netas divinas estarían más vivas que nunca y esta vez la que lanzó la bomba fue Sofía Niño de Rivera, quien sin pelos en la lengua le reclamó en vivo a Galilea Montijo por no haberla invitada a su fiesta de cumpleaños. Todo ocurrió durante una reciente emisión del programa, donde Sofía, fiel a su estilo ácido, lanzó una bomba dirigida a Galilea Montijo.

Sofía llegó hace apenas unos meses al show, ocupando el lugar que dejó Paola Rojas. Aunque su entrada fue anunciada con bombo y platillo, tras bambalinas se dice que no fue del agrado de todas las conductoras del programa, ya que las demás netas supuestamente preferían a Tania Rincón o a Karime Pindter como nuevos integrantes. Ahora el presunto “mal recibimiento” ya estaría cobrando factura .

Sofía Niño de Rivera en ‘Netas divinas’ / IG: @netasdivinastv / @sofffiaaa1

¿Sofía Niño de Rivera y Galilea Montijo se llevan mal?

Durante la grabación del más reciente programa, Sofía no dudó en ventanear a Galilea frente a las cámaras y el público, soltando una indirecta muy directa:

“A mí no me invitaste, ven por qué nos caemos mal… A ver, a todos los medios: Galilea no invitó a Sofía a su cumpleaños porque no le cae bien la nueva neta”. Y si eso no fue suficiente, también reveló que ni siquiera ha sido incluido en el chat grupal del programa , donde —aparentemente— ya están todas las demás. “Tienen un chat de netas en donde aún no me incluyen”, soltó Sofía, con tono de sarcasmo y, aparentemente, broma.

Aunque después intentó matizar el comentario diciendo:

“Te agradezco no haberme invitado porque venía llegando de Europa… me gusta que me inviten para poder decir que no”, la incomodidad ya había quedado sembrada en el ambiente. Galilea, visiblemente sorprendida, solo atinó a desviar el tema, culpando al Moki (su novio) por haber hecho mal la lista de invitados.

Galilea Montijo / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Las Netas divinas no quieren a Sofía Niño de Rivera?

Daniela Magun intentó mediar diciendo que estaba a punto de agregarla al chat, pero que “solo Consuelo la puede meter”. Sin embargo, eso no evitó que el ambiente se pusiera presuntamente cuando Sofía la tachó de ser “la más buen pedo porque te gusta caerle bien a todos” , a lo que Daniela, entre risas, solo pudo mostrar un rostro de confusión.

Galilea, tratando de recuperar el control de la conversación, se defendió diciendo:

“Ah, o sea estás diciendo que nosotras somos unas... luego por eso andan hablando”. Pero la indirecta ya estaba lanzada. Otra de las netas, también lucía visiblemente incómoda, y aunque el tema se desvió hacia los detalles de la fiesta sorpresa, el daño habría estado hecho. Las miradas, los gestos y las respuestas sembraron la duda: ¿la química entre Sofía y las otras netas simplemente no está fluyendo?

