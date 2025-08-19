Galilea Montijo habla del supuesto ‘fraude’ en La casa de los famosos México, tras eliminación de Ninel Conde

La conmoción entre el público y los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2025 por la eliminación de Ninel Conde seguiría presente. Incluso, han surgido diversos rumores de que Joel Echeverria, representante del ‘Bombón asesino’, habría tenido que ver con su salida del reality. Sin embargo, Galilea Montijo, conductora del programa, rompió el silencio en ‘Hoy’ y aclaró las especulaciones que circulan de la actriz en redes.

Aunque Ninel Conde fue considerada como una de las rivales “fuertes” por algunos habitantes de ‘La casa de los famosos México’, su eliminación de la competencia dejó entre los participantes, así como entre usuarios, un sin fin de especulaciones sobre los verdaderos motivos de su salida de la competencia.

Ninel Conde se pronuncia después de su salida de La casa de los famosos México 2025 / Facebook

¿Negociaron la eliminación de Ninel Conde de La casa de los famosos México 2025?

Según información publicada por el sitio Infobae, los periodistas de espectáculos Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante dieron a conocer que la agencia de management de Ninel Conde, Fz Management, dirigida por Joel Echeverría, supuestamente habrían solicitado de manera formal la salida anticipada de la cantante de La casa de los famosos México. No obstante, hasta el momento de la redacción de esta nota, no existen pruebas que respalden dichos señalamientos.

La supuesta causa principal sería el incremento de críticas hacia Conde por su participación en el reality, lo que generaría un riesgo de un daño mayor a su imagen pública.

Ninel Conde / Redes sociales

Gustavo Adolfo Infante y Shanik Berman habrían revelado que, supuestamente, el contrato de Ninel incluiría una cláusula especial que le permitiría a su agencia intervenir en situaciones de crisis mediática o de deterioro de reputación. Aunque este tipo de acuerdos no son frecuentes, sí resultan posibles en el caso de celebridades con amplia trayectoria como la de la intérprete.

Si bien el reality cuenta con la supervisión de un Notario Público y, en principio, se desarrolla únicamente bajo el voto del público, esta presunta cláusula, supuestamente, habría abierto la posibilidad de un acuerdo discreto entre la agencia de la artista y la producción.

Eso no es todo, en redes aumentó esta teoría luego de que trascendió que Ninel, al hacer ‘la Bombo señal’, supuestamente, sería una indicación directa a sus representantes de que, aparentemente, ya querría salir de la competencia.

Fans reaccionan a la señal viral de Ninel Conde dentro de La casa de los famosos México 2025. / X

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la eliminación de Ninel Conde de La casa de los famosos México?

Tras toda esta ola de rumores, Galilea Montijo, conductora de ‘La casa de los famosos México’, aclaró todo lo dicho sobre la eliminación de Ninel Conde del reality.

En la transmisión de hoy, lunes 18 de agosto, en el matutino ‘Hoy’, la conductora desmintió todas las teorías sobre la salida del ‘Bombón asesino’. Aclaró que el público tomó la decisión de eliminarla de la competencia por recibir la menor cantidad de votos positivos.

Galilea Montijo explica que Ninel tuvo la menor cantidad de votos / YT: Hoy

Además, explicó qué significa ‘la Bombo señal’ que hizo la cantante antes y durante la gala de eliminación del pasado domingo 17 de agosto, así como que su mánager no tuvo nada que ver con su eliminación.

“Pues, ustedes decidieron que saliera (Ninel Conde). Me encantan las historias que manejan de: ‘Ella hizo la señal de que la sacaran’. No, ella desde un principio, en una entrevista dijo: ‘Esta (señal de ok con la mano) la Bombo señal es de que necesito su ayuda’. Entonces, ella, cuando hace esto, es: ‘Por favor, necesito su ayuda’. No un: ‘Por favor, que me saquen’”. Galilea Montijo

“También escuché: ’Seguramente, el mánager pidió que la sacaran. Ojo, los mánagers no tienen voz, ni voto. El que firma es el talento, no el mánager”, sentenció Galilea Montijo en ‘Hoy’.

Finalmente, los demás conductores de ‘Hoy’ señalaron que, probablemente, la eliminación de Ninel Conde en la tercera semana, fue lo mejor para ella, para así no crecer más el ‘hate’ en redes sociales.

Galilea Montijo habla de la eliminación de Ninel Conde de La casa de los famosos México / YT: Hoy

¿Qué dijo Ninel Conde de su salida de ‘La casa de los famosos México’?

Tras su eliminación de La casa de los famosos México, Ninel Conde fue entrevistada por Galilea Montijo. La cantante expresó su gratitud por la experiencia vivida y dejó entrever que su salida pudo haber sido, de alguna forma, oportuna.

“Creo que mi tiempo es el tiempo de Dios... si me quedaba más, la iba a regar”, comentó.

Además, dio a entender que durante sus últimos días el ambiente para ella dentro de la casa se tornó adverso: “Con los últimos que estuve, los tres querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí”.

También, Ninel Conde le envió un emotivo mensaje a Elaine Haro, quien no pudo contener el llanto tras su partida: “Que esté bien, que le eche ganas… generamos un vínculo que va a ser para toda la vida”.