¿Ninel Conde hace señales illuminati en La casa de los famosos México? Esto se sabe de la inquietante teoría

En ‘La casa de los famosos México 2025', Ninel Conde ha desatado una ola de teorías en redes por un gesto que repite ante las cámaras y que algunos aseguran es un “código secreto”. Mientras unos lo vinculan con un misterioso significado illuminati, la actriz afirma que es parte de su estrategia en el reality. Pero… ¿Qué hay realmente detrás de la famosa “bombo señal”? ¿Pacto con los malos?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué dicen sobre la misteriosa señal de Ninel Conde que parece un código illuminati en ‘La casa de los famosos México 2025'?

En TikTok y otras redes sociales comenzó a circular una teoría que vincula a la actriz Ninel Conde con supuestos actos “satánicos” o illuminati. Esta interpretación se basa en un gesto que realiza: junta el dedo pulgar con el índice formando un círculo, mientras mantiene los otros tres dedos levantados.

Algunos internautas aseguran que este gesto representa el número 666, conocido como “el número de la bestia” en la religión cristiana, y lo relacionan con el mal, el anticristo y prácticas ocultistas. La viralización fue tan rápida que el tema se convirtió en tendencia, generando miles de comentarios, memes y videos explicativos.

La controversia creció cuando algunos usuarios comenzaron a especular que Ninel Conde podría estar enviando mensajes ocultos o incluso pertenecer a algún grupo esotérico. Otros más afirmaron que se trataba de una estrategia para manipular al público y mantenerse dentro del reality.

Sin embargo, esta teoría no tiene sustento y en realidad, tiene un origen completamente distinto y mucho más inocente.

¿Qué significa realmente la “bombo señal” de Ninel Conde, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Contrario a las especulaciones, la realidad sobre la “bombo señal” es mucho menos oscura. Antes de ingresar a ‘La casa de los famosos México 2025', Ninel Conde tuvo una entrevista con Marie Claire, donde explicó el verdadero significado de este gesto.

La actriz aclaró que cada vez que realiza la señal frente a las cámaras, no está enviando mensajes “satánicos”, sino pidiendo ayuda a sus fans: “Cuando yo haga la ‘bombo señal’ es porque necesito de su ayuda chavas, chaves. Es con la derecha y la ‘B’ de bombonazo”, explicó Conde.

De esta manera, el gesto que algunos interpretaron como el número 666 en realidad representa la letra “B”, haciendo alusión a su icónica canción El bombón asesino. Así, su intención no es oscura ni controversial, sino simplemente un recurso dentro del juego del reality para motivar a sus seguidores a votarla y protegerla de las nominaciones.

¿Cómo reaccionaron los fans de ‘La casa de los famosos México 2025’ ante la polémica ‘bombo señal’ de Ninel Conde?

Los seguidores de Ninel Conde, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025', no tardaron en reaccionar a la viralización de la supuesta señal satánica. Mientras algunos usuarios compartían memes y comentarios alarmantes sobre la teoría, los verdaderos fans salieron en defensa de la actriz, destacando la explicación de la propia Ninel y su uso del gesto como parte de la dinámica del reality.

En redes sociales se pueden leer comentarios como:



“No hay nada satánico, es solo su forma de pedir apoyo”,

“Es un guiño a El bombón asesino , nada más”,

, nada más”, “La gente ve señales donde no las hay. Dejemos que juegue el reality tranquila”,

“En ningún momento se lo puso en el ojo. Ya no saben ni qué inventar”,

“La seña significa 666: los tres dedos representan el 3, y el círculo con los dedos hacia arriba forma el 6” y

“Ella no está ni a la altura para ser illuminati, jajajaja”.