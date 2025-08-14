Luis Rodríguez, Guana, lanza inesperada promesa para evitar su eliminación de La casa de los famosos México

En la más reciente gala de nominaciones de La casa de los famosos México, la tensión subió de nivel cuando Galilea Montijo anunció a los seis habitantes que esta semana podrían abandonar la competencia. Entre los nominados destacó por primera vez el nombre de Luis Rodríguez ‘el Guana’.

El anuncio dio pie a un momento inesperado: ‘El Guana’ lanzó una propuesta que rápidamente se volvió viral. Ante las cámaras, aseguró que si el público lo salvaba llevaría cabo este gran gesto, el cual no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también provocó reacciones de los otros miembros de su equipo, el cuarto Noche.

¿Cuál fue la promesa de Luis Rodríguez, ‘Guana’, si lo salvan de la eliminación de La casa de los famosos México?

Tras escuchar su nominación, Luis Rodríguez ‘el Guana’ se dirigió a la audiencia con un mensaje directo. Declaró que, si lograba permanecer una semana más en la competencia, donaría 10 mil pesos en especie a un refugio que atienda a perros y gatos.

“Estaría chido quedarme otra semana, pero también estaría muy chido apoyar a los albergues” Luis Rodríguez ‘el Guana’

Explicando que la idea no solo respondía a su interés por continuar en el reality, sino que también para aprovechar la visibilidad del programa para ayudar a una causa social.

Su promesa se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron mensajes de apoyo y resaltaron la originalidad de su propuesta.

¿Cómo reaccionaron los demás integrantes del cuarto Noche ante la promesa del Guana en La casa de los famosos México?

Después de que Guana hiciera pública su promesa, los demás miembros del cuarto Noche, Aaron Mercury, Mar Contreras, Alexis Ayala y Abelito, decidieron unirse a la causa. Cada uno de ellos se comprometió a donar también 10 mil pesos en especie, buscando así sumar fuerza para que todo su cuarto fuera salvado por el público.

Este gesto fue percibido entre usuarios como una muestra de unidad del grupo, así como un ejemplo de cómo la exposición mediática puede canalizarse hacia causas solidarias.

¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2025?

La conductora Galilea Montijo fue la encargada de anunciar la lista de nominados durante la transmisión. Esta semana, los seis participantes que enfrentan el riesgo de ser eliminados son:

Montijo recordó que el voto es positivo y que, desde ese momento, las líneas estaban abiertas para que el público eligiera a quién dejaría una semana más en ‘La casa’. La nominación del Guana fue una de las más comentadas de la noche debido a que, hasta ahora, había logrado mantenerse fuera de la placa en lo que va la temporada.