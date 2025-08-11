La casa de los famosos México: Facundo confronta a Mar Contreras por decirle “llorón”; ella responde

La tensión crece en ‘La casa de los famosos México 2025’. Y es que, tras la eliminación de Adrián Di Monte el pasado domingo 10 de agosto, Mar Contreras y Facundo tuvieron una breve, pero muy acalorada discusión, ¿otra rivalidad surge?

Todo comenzó después de que Mar, quien estaba nominada, regresara a ‘La casa’. Cuando fue a abrazar a Facundo, la actriz le dijo: “Eres un llorón”. Aparentemente extrañado, el comediante cuestionó sus palabras, a lo que ella simplemente se limitó a comentar: “Ahorita te digo porqué”.

Facundo y Mar Contreras pelea ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

¿Qué pasó entre Facundo y Mar Contreras en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Mientras cenaban, Facundo volvió a confrontar a Mar Contreras por decirle “llorón”. Ante esto, la también cantante le reclamó por el video que había visto en el famoso zoom, en el que él la acusaba de ser alguien que “se enoja fácil”.

“(Dices) Contesta medio agresivo. No manches, ¿qué no es un show?, ¿qué no es un juego?” Mar Contreras

En respuesta, el presentador le explicó que hizo ese comentario después de que le preguntaran la razón detrás de su nominación: “La pregunta fue: ‘¿por qué crees que la nominaron?’”, mencionó.

Fiel a su estilo, Contreras indicó que mucha gente se enoja por “contestar de forma directa” y reiteró que simplemente estaban “dentro de un juego”, por lo que no se tendrían que tomar las cosas de forma personal.

“Por eso, les contesto y (dicen):' Ay sí, la arman de show’, ¿cómo hacemos show si no contestamos, si no nos defendemos? Nadie los entiende. Hay que aguantar”, expresó.

La discusión terminó con Facundo exigiéndole que “también aguantara”. Si bien, ambos ya no volvieron a discutir sobre el asunto, la tensión no pasó desapercibida entre el resto de los habitantes y, principalmente en redes sociales.

Si bien algunos internautas consideran que Mar Contreras “tiene la razón”, otros creen que su forma de ser está causando muchos conflictos, principalmente con las otras mujeres de ‘La casa’.

¿Por qué Mar Contreras es consideraba la ‘pick-me girl’ de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En redes sociales, muchos han acusado a Mar Contreras de ser una ‘pick-me girl’. Este término se utiliza para describir a aquellas mujeres que buscan aprobación masculina, casi siempre, a costa de burlarse o minimizar a otras.

Según algunos usuarios, la actriz está muy unida a su cuarto, el cual está compuesto en su mayoría por hombres y suele ignorar al resto de las mujeres. Esto ha sido muy debatido en redes sociales, pues algunos piensan que Contreras solo quiere estar “con los hombres”, mientras que otros sostienen que las otras mujeres son quienes la ignoran.

En múltiples ocasiones, el resto de las famosas han expresado su descontento hacia Mar, asegurando que es “grosera, hostil y soberbia”, lo que impide una relación amistosa con ella.

Ahora que la rivalidad entre los cuartos ya comienza a ser más palpable, algunos usuarios teorizan que Mar Contreras podría ser nuevamente nominada, ya que todos los del cuarto Día se han dicho bastante “incómodos” con su actitud.

Mar Contreras en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la tercera gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La próxima gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2025’ se realizará el próximo miércoles 13 de agosto, a partir de las 10 pm. Se podrá ver en el Canal 5 o a través de la plataforma de VIX.

Ya se eliminaron a dos habitantes: Olivia Collins y Adrián Di Monte. Actualmente, solo quedan estos 13 habitantes en busca de ganar el primer lugar y obtener el premio de 4 millones de pesos:

Facundo Aarón Mercury Mar Contreras Alexis Ayala Aldo de Nigris Dalilah Polanco Priscila Valverde Shiky Mariana Botas El Guana Abelito Ninel Conde Elaine Haro

Cabe resaltar que hoy se realiza la prueba por el liderazgo. Aquel que resulte campeón, se convertirá en el líder de la semana y, entre otras cosas, quedará inmune en la nominación y podrá salvar a uno de sus compañeros de la placa, siempre y cuando logre conservar este beneficio.

