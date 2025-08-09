Exesposa de Facundo rompe el silencio y lo defiende tras broma a Aldo en La casa de los famosos México

Facundo, ha sido uno de los personajes más comentados durante las primeras semanas de La casa de los famosos México 2025. De favorito y figura carismática, pasó a estar en el centro de la polémica tras sus comentarios a Aarón Mercury y su broma pesada hacia Aldo de Nigris, que terminó en caída. Esta acción provocó una ola de críticas en redes sociales.

Lo que parecía un momento ligero y divertido, terminó causando preocupación entre los participantes y la audiencia. Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris, no tomó personal la broma, pero muchos internautas consideraron que Facundo puso en riesgo la integridad física del regiomontano, exigiendo una sanción para el conductor de televisión. Esta controversia llegó a poner en duda la imagen de Facundo, quien en días antes ya había causado revuelo por comentarios polémicos contra Aarón Mercury.

Poncho de Nigris enfurecio con Facundo tras la broma que le hizo a su sobrino Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Redes sociales

Critican a Facundo por broma a Aldo de Nigris que provocó su caída en La casa de los famosos México 2025

Tras la broma, que consistió en jalarle el tapete a Aldo y provocar su caída, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Comentarios como “No fue absolutamente nada gracioso, se cayó horrible, adiós Facundo” y “Solo de imaginar si se hubiera dado un golpe fuerte... eso no es de pedir disculpas, es de saber lo que haces” reflejaron la indignación de los usuarios.

Algunos señalaron que el acto de Facundo carecía de consideración y ponía en riesgo la seguridad de otros concursantes, mientras que otros comentaron que aunque se trate de bromas dentro del programa, hay una línea que no debe cruzarse. La polémica creció luego de que Poncho de Nigris expresara su enojo a través de varios mensajes en redes sociales, tras la caída de su sobrino, Aldo de Nigris.

“Me levanté con ganas de darle una buena verg… al pin.. Facundo con su cotorreo de niño inmaduro de los 90. Eso no se hace, y Aldo, porque es noble, no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se calienta la sangre, pasaron con su bromita”, escribió este sábado en su cuenta de X.

Me levanté con ganas de darle una verguiza al pinche facundo con su cotorreo de los 90as de niño pendejo. eso no se hace, y Aldo porque es noble no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se calienta la sangre, pasaron con su bromita. SE LES VIENE 🔱☠️🦍 #LCDFMX3 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 9, 2025

Esmeralda Palacios, ex de Facundo, sale en su defensa tras críticas en redes por broma a Aldo de Nigris

En medio de la controversia, quien sorprendió fue Esmeralda Palacios, exesposa de Facundo y madre de sus tres hijos, quien utilizó sus redes sociales para defenderlo con un mensaje contundente. Esmeralda reconoció que Facundo puede ser irreverente y no caer bien a todos, pero destacó que es una persona de buen corazón y con una naturaleza auténtica.

“Lo que quiero expresar es que Facundo podrá ser el que jala el tapete para que te caigas porque el chiste y el rating siempre prevalecerán, pero también será el que te pone el tapete si tienes que cruzar una corriente para salvarte”, escribió. Además, detalló que a pesar de sus diferencias y la separación, siempre han mantenido una relación cordial y se apoyan mutuamente en la crianza de sus hijos.

Esmeralda también mencionó que Facundo no sigue los parámetros sociales convencionales y que muchas veces puede ser frontal o hiriente, pero siempre tiene una buena intención detrás. Su mensaje fue un llamado a mirar más allá de las acciones de Facundo en “La casa de los famosos México 2025”

“Lo seres humanos no somos perfectos, cometemos errores y se traza nuestra historia, lo único perfecto son los tiempos de Dios y hoy agradezco en donde y con quien estoy, no cometería mismos errores por qué aprendí, pero si puedo decirles el gran ser humano que es Facundo como amigo y papá, de nuestros hijos . Solo quería que supieran un poco más de él tipo encerrado que está ahí ! Y que recuerden lo que ha hecho en su vida no solo lo que los TikTokers, Bots, o generadores de contenido quieren que leas”, compartió Esmeralda en su facebook.

¿Quién es Esmeralda Palacios y cuánto tiempo estuvo casada con Facundo?

Esmeralda Palacios es una figura pública con una trayectoria propia en el mundo del entretenimiento y los negocios. Nacida en 1978 en la Ciudad de México, estudió Publicidad y comenzó su carrera en televisión antes de conocer a Facundo en la universidad. Su relación comenzó a consolidarse tras reencontrarse en un bar de la Condesa, para después casarse y formar una familia con tres hijos.

La pareja estuvo casada durante más de 15 años, hasta que en 2016 anunciaron su separación en términos amistosos, priorizando siempre el bienestar de sus hijos. Después del divorcio, Esmeralda ha trabajado como influencer, empresaria y comunicadora, manteniéndose activa en redes sociales y medios. En 2024 contrajo matrimonio con Diego Muñoz.

En entrevistas posteriores, Facundo mencionó que la separación le trajo felicidad y una sensación de libertad, aunque reconoció que fue un proceso emocionalmente complejo. Por su parte, Esmeralda ha continuado su vida personal y profesional.

