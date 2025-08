¿Quién es Delia García, prometida y futura esposa de Facundo? Así es su historia y el vínculo con sus hijos

Facundo sorprendió en La casa de los Famosos México 2025,

al revelar que después de ocho años de relación, decidió comprometerse con su novia Delia García. Esta revelación en pleno reality desató un sinfín de reacciones y preguntas, principalmente una: ¿quién es la mujer que conquistó al irreverente conductor y que, al parecer, se ha ganado también el corazón de su familia?

La historia de amor entre Delia y Facundo no es una más del medio artístico. Ella llegó a su vida en un momento clave, tras su divorcio y, con el tiempo, se convirtió en una presencia estable, discreta y profundamente cercana. A pesar de la fama de ambos, han llevado su relación con bajo perfil hasta ahora. ¡Te contamos todo lo que debes saber sobre la prometida del habitante de La casa de los famosos México!

Facundo anuncia boda en La casa de los famosos México. / Instagram

¿Quién es Delia García, la prometida de Facundo, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Delia García nació el 31 de octubre de 1989 en México y tiene actualmente 36 años. Aunque muchos la conocen por ser pareja del polémico y carismático Facundo, la realidad es que ella ya tenía un camino recorrido dentro del entretenimiento y el deporte antes de conocerlo. Su formación profesional en diseño textil y moda le permitió desarrollarse de manera creativa, mientras que su disciplina como atleta, al formar parte de los Adidas runners, la colocó como una figura destacada en redes sociales.

Su primera aparición en televisión fue en el reality La isla, producido por TV Azteca, donde participó en la edición 2014 y luego regresó en 2016 para La revancha. Fue precisamente durante ese proyecto que conoció a Facundo y, aunque en ese momento ninguno sabía lo que vendría después, ahí comenzó una historia que hoy se fortalece con un anillo de compromiso.

Actualmente, Delia combina su vida personal con su carrera en medios, pues también es locutora del programa de radio Ya párate, transmitido por Los 40 principales. Aunque no suele figurar tanto en el ojo público como su pareja, su bajo perfil ha sido una de las claves para mantener una relación sólida.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Delia García y Facundo, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La historia de Delia y Facundo no fue un flechazo inmediato, sino un proceso de entendimiento, paciencia y madurez. Cuando se conocieron en La Isla, el conductor aún se encontraba atravesando el proceso de su divorcio, y según sus propias palabras, tardaron varios meses en poder dar forma a la relación.

“Estábamos los dos muy conscientes de que no queríamos repetir errores. Nos tomamos siete meses solo para pensar qué queríamos”, contó Facundo dentro de La casa de los famosos México. Incluso relató con humor un episodio íntimo en el que, por los nervios, no logró consumar un encuentro privado la primera vez: “Me gustaba tanto que... ya estaba todo y no pude. Tuve que inventar que había tomado de más y luego ya le confesé la verdad”.

Con el tiempo, la pareja construyó una relación que para muchos ha sido la favorita del medio. Ocho años después, esa historia que nació en un reality show, se consagra con un anillo y muchas expectativas a futuro.

¿Cómo se lleva la prometida de Facundo, habitante de ‘La casa de los famosos México’ con sus hijos?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del público es la relación de Delia con los hijos que Facundo tuvo en su primer matrimonio: Valentina, Mila y un menor. Según declaraciones del propio conductor, Delia nunca intentó “caerles bien a la fuerza”, ni mucho menos asumir el rol de madre sustituta. Por el contrario, su cercanía fue construida con naturalidad, respeto y tiempo.

“Delia nunca ha intentado ser algo que no le corresponde. Simplemente está ahí para acompañar y sumar”, ha dicho Facundo en entrevistas pasadas. Aunque en redes sociales no suelen mostrarse todos juntos con frecuencia, quienes los conocen aseguran que la convivencia familiar fluye con armonía.

A pesar de no exponerse demasiado como pareja, es claro que el lazo entre ellos ha crecido con el paso del tiempo y es parte fundamental de la estabilidad que hoy Facundo presume dentro y fuera del reality.

¿Cómo anunció Facundo su compromiso con Delia García en La casa de los famosos México 2025?

El anuncio ocurrió durante la transmisión del 6 de agosto de 2025, en La casa de los famosos México. En medio de una charla casual con sus compañeros, Facundo soltó la bomba: le había dado el anillo a su novia Delia tras ocho años de relación. La revelación tomó por sorpresa a los habitantes del reality, quienes no dudaron en felicitarlo y celebrar con él la noticia.

Horas después, Facundo compartió la noticia en sus redes sociales, mismas que maneja su prometida Delia, acompañado de románticas fotografías donde presume el anillo y el momento del compromiso. En su publicación, escribió: “Mi novia, mi mejor amiga, la persona que más admiro… y ahora mi prometida”.

Así fue el momento que Facundo anunció su matrimonio: