Adrián Marcelo habla de La casa de los famosos México: “No soy feliz; me costó emocionalmente”

Aunque no forma parte del reparto de La casa de los famosos México 2025, la participación de Adrián Marcelo en la temporada anterior fue tan polémica que los nuevos habitantes del reality no han dudado en mencionarlo en más de una ocasión. Ahora, el también conductor explicó significó haber sido parte del programa. Lo dejó infeliz, según explicó.

Su salida del programa en 2024, tras una intensa discusión con Gala Montes, y violencia verbal hacia las mujeres que implicó la salida de marcas, lo dejaron con una reputación muy afectada. Sin embargo, Adrián calificó su experiencia como una parteaguas emocional.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Facundo revela la broma que casi se le sale de control y ¿acabó en acoso?

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué opina Adrián Marcelo de La casa de los famosos México 2025?

Adrián Marcelo no pudo evitar reaccionar al estreno de La casa de los famosos México 2025 en el que él participó el año pasado. Y aunque lo hizo con su característico tono burlón, dejó entrever un análisis más profundo entre líneas. “Ahí van a entrar las verdaderas irreverencias. Para eso ya metieron a Facundo”, soltó entre risas, haciendo alusión a la llegada del polémico conductor a la nueva edición del reality.

Su sombra sigue rondando la casa y varios lo han mencionado. Ninel Conde, una de las participantes favoritas del reality, lo mencionó frente a cámaras lo que desató comentarios y burlas entre sus compañeros. Esa pequeña mención bastó para revivir las polémicas del pasado y dejar claro que, le guste o no, Adrián Marcelo sigue siendo un referente de las polémicas y la violencia verbal que se sale de control en los realities.

Te puede interesar: ¿Quiénes son los habitantes favoritos de la primera semana en “La casa de los famosos México 2025”?

Facundo se burló de la Adrián Marcelo en el estreno de La casa de los famosos México 2025 / Facebook

¿Qué hizo Adrián Marcelo después de su salida de La casa de los famosos México 2024?

Adrián Marcelo salió de La casa de los famosos México 2024 de forma anticipada, por la violencia verbal que a cada momento subía más de nivel. Dijo cosas como:

Que le daban ganas de echar aceite caliente a una compañera a la cara y darle patadas,

Tras la eliminación de una compañera: “una mujer menos para maltratar”,

Se burló de la ansiedad que padece la actriz Gala Montes, lo cual fue especialmente criticado dado que él es psicólogo.

La noche anterior a su salida llamó de todo a Gala en una acalorada discusión. Esa misma noche, varias marcas emitieron comunicados para deslindarse de la violencia contra las mujeres, pues no es parte de sus códigos de conducta. Luego de su salida, le cancelaron dos shows porque no vendió boletos.

Sin embargo, su fiel amigo Iván Fematt, la Mole, le ayudó a continuar con un pódcast. Hoy Adrián Marcelo se justificó diciendo que al menos ha sacado provecho de su paso por el reality monetizando con su imagen polémica, con la compra de entrevistas virales, como a la mamá de Gala, y hasta la venta de mercancía. Lo cierto es que a él no lo contratan, en tango que otros como Gala y Mario Bezares no han dejado de trabajar.

“Lo que le he sacado a La casa de los famosos , con el stand up, con la entrevista a la señora Crista Montes, con la venta de merch… más lo que les cobré” Adrián Marcelo

Por ello, no sorprende que hubiera admitido que el reality le dejó vacíos personales. Incluso reconoció que no es feliz y aprovechó para dejar claro que el dinero no es un problema, aunque queda tan claro si su solvencia económica es por su trabajo o si es parte del patrimonio de su familia.

“Yo la he sufrido, no soy feliz. Me costó emocionalmente, y ni lo era antes. No romantizo... Tener demasiado dinero no es la felicidad” Adrián Marcelo

Te puede interesar: Gala Montes denuncia boicot ¿orquestado por Adrián Marcelo?: “No dejaré de hacer lo que más amo”

Aarón Mercury habría defendido a Adrián Marcelo en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Por qué dicen que Adrián Marcelo se hace la víctima por La casa de los famosos México?

Más allá del show, las cámaras y el rating, Adrián Marcelo habló de las consecuencias emocionales de un reality 24/7. “Hay un antes y un después porque los huevos se pagan”, lanzó con un dejo de resignación. Su declaración refleja que, aunque las luces del espectáculo siguen brillando, no todo lo que vivió ahí fue positivo.

Sus declaraciones se viralizaron, especialmente entre quienes han seguido su trayectoria desde antes del programa. Algunos le reconocieron su sinceridad; otros le reprocharon que se victimizara y no se haya hecho responsable de sus agresiones verbales contra las mujeres dentro del show. Lo cierto es que Adrián Marcelo vuelve a estar en boca de todos, aunque su imagen pública sigue por los suelos.

Te puede interesar: Gala Montes acusa a Alana Flores de unirse al patriarcado por invitar a Adrián Marcelo a su pelea de boxeo