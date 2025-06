René Franco explota contra Adrián Marcelo: “¡Me cae...! Es la peor entrevista que he hecho”

El polémico conductor de espectáculos René Franco destapó lo mal que la pasó al entrevistar al influencer regiomontano, Adrián Marcelo, en lo que calificó como “la peor entrevista que ha hecho en su vida”. Y aunque ya pasaron varios meses desde que se publicó esa charla, la incomodidad todavía le molesta como si hubiera sido ayer.

Durante su participación en el podcast de Jorge “el Burro” Van Rankin, el también conductor de ‘La taquilla’ se sinceró sobre cómo vivió la plática tras la polémica salida del influencer, Adrián Marcelo de La casa de los famosos México 2024. Lo más fuerte fue cuando confesó, sin pelos en la lengua, que “le cae…” y que la entrevista fue prácticamente una batalla de egos.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

¿Por qué René Franco dijo que Adrián Marcelo fue su peor entrevista?

En el episodio reciente del podcast del “Burro”, René no dudó en lanzarse contra Adrián Marcelo, a quien entrevistó justo después de su polémico paso por La casa de los famosos México 2024. Según Franco, la conversación estuvo llena de fricciones y malentendidos desde el minuto uno.

“Es una de las peores entrevistas que he hecho en mi vida. Todo el tiempo estoy peleando con él”, declaró René visiblemente molesto. Y no se quedó ahí. También criticó la forma como Adrián Marcelo cree entender el medio televisivo. “Él está seguro de que sabe cómo es la tele y eso me desespera”, expresó sin filtros.

Y aunque muchos pensaban que esa charla tardó en salir por temas técnicos o de producción, ahora queda claro que detrás hubo más tensión de la que imaginábamos. René, quien tiene años de experiencia frente al micrófono, admitió que el encuentro fue tan incómodo que incluso le cuesta trabajo volver a verlo.

René Franco / Redes sociales

¿Qué dijo René Franco sobre la participación de Adrián Marcelo en La casa de los famosos?

Aunque las diferencias entre ambos son evidentes, René Franco reconoció que Adrián Marcelo fue uno de los personajes más fuertes del reality de Televisa y Endemol. Incluso se atrevió a decir que, pese a su salida anticipada, “fue uno de los ganadores” de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”.

“Hay que reconocer que Adrián fue fundamental en el éxito del programa. Le dio momentos muy virales y supo manejar muy bien su narrativa dentro del reality. Eso no se lo quita nadie”, aceptó René, aunque dejó claro que fuera de ese entorno, no conecta con él ni con su estilo.

Como sabemos, el influencer ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión, ya sea por sus polémicas declaraciones o por los enfrentamientos que ha tenido con otras figuras del medio como la entrevista a la mamá de su adversaria Gala Montes o sus insultos a Belinda. Su participación en el reality sólo confirmó que es un personaje que divide opiniones, y René Franco está del lado de los que no quedaron encantados.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

¿Qué respondió Adrián Marcelo a las críticas de René Franco?

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha respondido directamente a las palabras de René Franco, pero recientemente publicó en sus redes sociales un mensaje que muchos interpretan como indirecta: “Fue un error honesto”, escribió sin más contexto, aunque varios fans creen que se refiere a esta entrevista que ahora vuelve a estar en boca de todos.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Adrián Marcelo incomoda a alguien frente a las cámaras. Su estilo irreverente, lo que él considera humor negro y “decir las cosas como son” le han generado una buena base de fans, pero también muchos detractores. Y René Franco parece formar parte del segundo grupo.

Habrá que esperar si Adrián decide contestar o si prefiere dejar que la controversia se apague sola. Mientras tanto, en redes sociales ya revivieron el clip de aquella entrevista que muchos describen como “incómoda pero sabrosa”, y no falta quien pida una segunda parte solo para ver si ahora sí se agarran bien.

