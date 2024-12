Alfredo Adame pelea con René Franco por denuncia contra Maryfer Centeno: “Voy a seguir mi batalla”

Tras revelar que denunciará bajo la Ley Olimpia a Maryfer Centeno por burlarse de su físico, Alfredo Adame protagonizó una acalorada discusión con Rene Franco, quien, en un aparente intento de defender a la grafóloga, le externó los “problemas” a los que se enfrentaría por este proceso.

Todo sucedió en el más reciente episodio del pódcast ‘La taquilla’, luego de que el exconductor de ‘Hoy’ afirmara que su intención con su querella es meter a la cárcel a la también creadora de contenido.

“Yo la quiero meter a la cárcel, pero lo más importante es que la quiero sacar de la televisión y los medios, que esa persona no se vuelva a presentar en un programa. Ya prendió la mecha”, expresó Adame.

Maryfer Centeno / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre René Franco y Alfredo Adame?

Ante la declaración del también exparticipante de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, René le aseguró que no tiene los “elementos suficientes” para proceder legalmente contra Maryfer. Incluso, llegó a mencionarle que este tipo de procesos son largos y costosos.

En respuesta, Alfredo no solo manifestó que estaba asesorado legalmente, también se jactó de tener el dinero suficiente para cubrir los gastos que pudiera generar la denuncia.

“Amigo, nací rico y después me hice mucho más rico. El dinero no es problema, no hay nadie más famoso en este país que yo ¿Gastarle dinero?, al contrario, va a ser un placer, para meterla a la cárcel. Voy a seguir con mi batalla”. Alfredo Adame

A pesar de todo, Franco siguió insistiendo que todo esto solo le va a causar problemas, recordándole que Centeno podría demandarlo por daño moral: “Cuando llegué la demanda de daño moral, vas a tener que presentar que no has dañado tu propia imagen, todo esto donde has vendido groserías”, indicó.

Alfredo Adame explota contra René Franco

La tensión no hizo más que aumentar después de que René reiterara que la denuncia de Alfredo contra Maryfer era “muy débil”, principalmente, por los problemas que ha tenido en el pasado con otras celebridades.

Visiblemente molesto, el actor contestó que solo se defiende de las personas que “lo buscan” al hablar mal de él.

“No se va a volver débil. Una cosa es lo que yo haga en mi vida y otra cosa es lo que me hagan. ¿Dime una sola cosa que haya hecho pública de mi vida? Los pleitos no los hice yo, los hicieron ustedes, la prensa. Yo no los hice públicos”, puntualizó.

Incluso, dejó claro que no le interesaba su opinión, pues considera que “no sabe nada de lo que está hablando”.

Alfredo Adame “Creo que no sabes de lo que estás hablando. Tu opinión no me importa ni me vine al caso. Qué bueno que me lo digas, pero no te lo hago válido, porque veo que no sabes de lo que estás hablando. Voy a proceder sabiendo lo que tengo en las manos para que llegue a buen final, el final que quiero”

Al ver que las cosas podían subir aún más de nivel, René Franco dio por terminada la conversación, a pesar de que Alfredo se mostró dispuesto a contestar cualquier pregunta.

René Franco / Redes sociales

¿Por qué la denuncia de Alfredo Adame contra Maryfer Centeno sería improcedente? Esto aseguran

En una reciente conferencia de prensa, Alonso Beceiro, abogado de Maryfer Centeno, señaló que la denuncia que Alfredo Adame quiere poner en contra de su cliente sería “improcedente”, pues fue el propio actor quien habría dado pie a que la gente opinara sobre su físico.

“El mismo señor filtró su pack. La Ley Olimpia establece que es delito compartir contenido explícito sin el consentimiento de la persona, pero en este caso, fue él quien lo mostró. Adame, con todo respeto, vive de generar polémica destructiva. Esto es solo un intento más de llamar la atención,” argumentó Beceiro.

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Maryfer Centeno está desaparecida?

En exclusiva para TVNotas, un allegado a la familia de Maryfer Centeno reveló el martes 10 de diciembre que, tenían varias horas sin poder comunicarse con ella, por lo que temen que haya sido víctima de algún atentado.

“No sabemos nada de Maryfer, no la localizamos por ningún lado, la estamos buscando, estamos muy preocupados de que algo le haya pasado o sufrido un atentado con toda esta situación”, reveló.

Recordemos que, a raíz de la denuncia que interpuso en contra de Mr. Doctor por discriminación y violencia de género, Maryfer Centeno ha recibido amenazas, entre las que se encuentran rociarle ácido en la cara.

Si bien no se sabe el origen de estos mensajes maliciosos, se cree que fueron enviados por fans del influencer, quienes están enojados con ella por “querer limitar la libertad de expresión”.

Al momento no se tiene actualización acerca de Maryfer Centeno.

