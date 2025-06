¿Belinda acepta entrevista con Adrián Marcelo? El contundente mensaje que lanzó la cantante tras propuesta

Adrián Marcelo no deja de estar en polémica. Tras insultar a Belinda, le pidió públicamente que asistiera a su canal de YouTube para una entrevista, a cambio de un millón de pesos.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Adrián Marcelo invita a una celebridad a cambio de una fuerte cantidad de dinero a su canal. Tal fue el caso de Crista Montes, mamá de Gala Montes, a quien le ofreció 350 mil pesos. En ese momento trascendió que la señora negoció la cifra, pues consideraba que su testimonio era más valioso, por lo que el regiomontano le habría dado un millón de pesos.

Hace algunos días, Adrián Marcelo usó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una especie de mensaje pasivo agresivo en contra de Belinda. En su post, menciona que la cantante ha salido con muchos hombres de dinero. El influencer la felicitó por sus “galanes” y la tachó de ser una “pros… de alta gama”.

Adrián Marcelo

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene... y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘pros...’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz”