“Nodal me cambió por Belinda”: Joven afirma que el cantante intentó conquistarla; dice tener pruebas

Christian Nodal sigue en el ojo del huracán. En medio de las constantes críticas por su matrimonio con Ángela Aguilar, ahora aparece el testimonio de una joven que asegura que el cantante intentó conquistarla en su momento para después “cambiarla” por Belinda.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Christian Nodal intentó conquistar a una fanática?

A través de TikTok, una joven identificada como Ivanna Carolina declaró que, según ella, durante la pandemia por Covid-19, platicó en redes sociales con Christian Nodal. De acuerdo con su relato, todo comenzó como una simple interacción entre fan y artista, pero los mensajes se volvieron más íntimos.

“Empezamos a cotorrear de compas, chido, así duramos un ratillo tranqui, después como al mes ya empezó coquetón, cool, la neta no me quejaba en ese momento, nos llevábamos muy chido y agarramos bastante confianza”, dijo.

Según la internauta, el cantante le contó muchas cosas personales, las cuales no quiso revelar por “respeto” a la confianza que hubo entre ellos en aquel entonces.

Ivanna Carolina, presunta conquista de Nodal “El vato empezó a contarme muchas cosas personales de su vida, de su familia, de su carrera, de todo, eso sí, no lo voy a decir y yo también, como que los dos nos abrimos chido. En una de esas estábamos cotorreando de música, yo le conté que iba a clases de composición y le mandé una rola que escribí, pero en inglés”

Ivanna Carolina señaló que Nodal hasta mostró interés por la canción que escribió y hasta la felicitó por su gran “talento”.

“El mismo día el vato me manda: ‘Hice mi versión en español de tu canción’. La neta es una gran rola; se las quiero enseñar, pero no quiero que me demanden, entonces si alguien sabe como de p… legales que me dé como el ‘sí puedes’; la subo”, puntualizó.

¿Christian Nodal cambió a fanática por Belinda?

La joven relató que, tras mostrarle su creación, Christian Nodal simplemente “desapareció” y ya no volvió a contactarla, algo que le pareció sumamente extraño. Tiempo después, él le habría mandado un último mensaje para reclamarle que, presuntamente, hablara con la mamá de su exnovia.

“Es que el vato tiene la realidad bien alterada si está denso, me dice: ‘Güey es que se me hizo súper mal pe… que le hablaras a la mamá de mi ex para contarle cosas mías, personales, yo te tenía mucha confianza’, y yo: ‘Quién es tu ex, quién es su mamá’, ¿por qué le hablaría a su mamá? Ni topaba a la ex y el vato así de: ‘No Ivana, yo creo que es tú edad, no eres lo suficientemente madura’ y yo: ‘Bro’ me llevas como 1 año. Si yo soy pen…, tú eres el triple’”, relató.

Tras esta última interacción, él la habría bloqueado y, tan solo unas semanas después, hizo pública su relación con Belinda.

Ivanna Carolina, supuesta conquista de Nodal “Dejamos de hablar y ahí murió, como a las 3 semanas sube que anda con Belinda, digo yo también me hubiera cambiado por Belinda, no me cambiaron por la Venenito, eso sí está cul…, o sea con todo respeto”

Para finalizar, dijo tener pruebas de todo esto y pidió que, si alguien de su público sabía sobre asuntos legales, la asesoraran para saber si puede exhibir sus mensajes con el cantante sin riesgo de una demanda: “Tengo muchas pruebas de todo porque es un buen chisme, pero me da miedo subirlo. Díganme si lo puedo subir”, concluyó.

Su anécdota tuvo muchos comentarios divididos. Si bien algunos creyeron en su historia, otros la acusaron de querer “llamar la atención” con “mentiras”. Hasta el momento, Nodal no se ha pronunciado ante este escándalo.

Christian Nodal / IG: @cazzu / @nodal

¿Cómo fue la historia de amor entre Christian Nodal y Belinda?

El romance entre Christian Nodal y Belinda comenzó en 2020, cuando coincidieron como coaches en ‘La voz México’. Desde el inicio, tenían una buena química y, con el pasar de los meses, hicieron pública su relación.

Las cosas iban tan bien entre ellos que, en 2021, él le pidió matrimonio en un restaurante exclusivo de Barcelona. Si bien se decía que su boda sería “el evento del año”, el cantante dio a conocer la ruptura en febrero del 2022.

Aunque nunca hubo un motivo claro, en ese entonces él compartió unos mensajes en los que, presuntamente, ella le exigía dinero. Recientemente, también surgió la versión de que la separación se dio después de que él, presuntamente, golpeara a una de las mascotas de ella.

No obstante, esto último no ha sido confirmado o negado por ninguna de las dos partes, por lo que todo se queda en una simple especulación.

