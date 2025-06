Belinda lanza ‘Indómita': ¿Dónde escucharlo y por qué es su álbum más personal?

Belinda está de regreso en la música y lo hace con fuerza. Luego de más de una década sin un disco de estudio, la cantante mexicana lanza ‘Indómita’, un proyecto que marca una nueva etapa en su carrera. Con una mezcla de géneros, colaboraciones poderosas y un mensaje claro de empoderamiento, el álbum ya está disponible en plataformas digitales y ha sido recibido con entusiasmo por sus fans.

Desde hace meses, Belinda venía dejando pistas sobre este nuevo material, pero fue en junio de 2025 cuando finalmente reveló su contenido y significado. La intérprete compartió su emoción en redes sociales al escribir: “Lo soñé, lo grité y lo lloré en silencio. Hoy lo canto. Mi nuevo álbum INDÓMITA ya está disponible. Es para todxs lxs que se atreven a ser ellos mismos. ¡Gracias por tanto amor! #INDOMITA IS OUT!”

Mira: Belinda se congela ante pregunta clave en entrevista desde Cannes ¡Tierra, trágame!

Belinda lanza su nuevo disco Indómita / Instagram: @belindapop

Belinda habla de ‘Indómita’ y revela lo que significa para ella este disco

En un video compartido por Belinda en sus redes, la cantante ofreció detalles íntimos sobre el proceso creativo de ‘Indómita’, un álbum que tardó más de dos años en completarse y que refleja múltiples facetas de su identidad artística.

“Indómita representa quien soy yo, una mujer indómita, fuerte, independiente, empoderada, que no se deja vencer por nada ni por nadie”, dice Belinda en su video.

La artista también destacó el enfoque sonoro diverso del disco y la libertad creativa con la que lo abordó:

“Indómita es una mezcla de géneros. No me dio miedo arriesgarme a hacer cosas diferentes. Mezclo reguetón, con regional, con trap. Hay canciones más pop”.

Checa: Belinda deslumbra en primer avance de ‘Mentiras: La serie’; ¿Cómo se ve como ‘Daniela’?

Belinda lanza su nuevo disco Indómita / Instagram: @belindapop

Además, habló sobre cómo este disco retrata tanto su lado romántico como su carácter combativo:

“Es como esa mezcla de mundo romántico pero a la vez de una mujer guerrera e independiente”.

En cuanto a su rol como compositora, Belinda destacó la autenticidad de cada tema:

“Soy un artista versátil. Soy una compositora que me gusta hablar de muchas cosas diferentes. Este es un disco muy especial para mí. Me tomó más de dos años escribir todas las canciones y ha sido un proceso largo, pero creo que cada canción me representa”.

Mira: Belinda dará vida a Carlota de Habsburgo en nueva serie: “Todavía no lo puedo creer”

¿Qué canciones incluye ‘Indómita’ de Belinda?

El nuevo álbum Indómita presenta una mezcla de géneros como reguetón, regional mexicano, trap y pop. Belinda ha trabajado durante más de dos años en este proyecto, componiendo cada tema desde cero y colaborando con diversos artistas que conectaron con su visión creativa.

Estas son las canciones que forman parte del álbum:

‘Cursi De +'

‘300 Noches’ (con Natanael Cano)

‘Aries’

‘Mírame Feliz’ (con Xavi)

‘Never Not Love You’ (con Thirty Seconds to Mars)

‘Rayo McQueen’ (con Alemán)

‘Interludio’

‘La Cuadrada’ (con Tito Double P)

‘LA MALA’

‘DEATH NOTE’

‘Silvana’

‘Perra + Bitch’ (con Neton Vega)

‘Wet Dreams’ (con Tokischa)

‘Heterocromía’

‘JACKPOT’ (con Kenia OS)

‘Van Gogh’ (con Mala Rodríguez)

‘Cactus’

Belinda lanza su nuevo disco Indómita / Instagram: @belindapop

¿Dónde escuchar ‘Indómita’ de Belinda?

‘Indómita’ ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Puedes disfrutar del nuevo material de Belinda en Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music y Deezer. También se espera el lanzamiento de videoclips oficiales en los próximos días, así como posibles presentaciones en vivo.

Con ‘Indómita’, Belinda demuestra que está más vigente que nunca. El álbum no solo marca su regreso triunfal, sino que también que es capaz de redefinir su estilo y arriesgarse con nuevos géneros.

Mira: ¿Belinda le hizo un desplante en Cannes al maquillista de Ángela Aguilar? La polémica que enciende las redes