Yahritza reaparece en redes y pide perdón a México ¡por segunda vez! “Sí perdonaron a su ex, perdónenme a mí”

Los integrantes de la agrupación ‘Yahrizta y su esencia’, en 2023, se convirtieron en centro de fuertes críticas tras tras soltar comentarios que fueron calificados como despectivos acerca de la comida mexicana y la Ciudad de México y ahora ¡vuelven a pedir perdón!

Las declaraciones que encendieron la polémica fueron:

“Si me gusta, pero no me gusta porque se escuchan como los carros y las sirenas y los policías y todo, pero sí”, dijo Yaharitza.

Otro de los integrantes de Yaharitza y su esencia soltó que no le gustaba la comida, señaló que prefería las preparaciones hechas en Washington. A esto, replicó su otro compañero que en efecto no le gustaba la comida mexicana y que prefería los nuggets de pollo.

Yahritza pide perdón a México, otra vez, por polémicas declaraciones de hace dos años

Yahritza Martínez, vocalista del grupo ‘Yahritza y su esencia’, reapareció en redes sociales para ofrecer una disculpa pública, casi dos años después de que ella y sus hermanos generaran controversia por sus comentarios sobre la comida y cultura mexicana.

Yahritza publicó un video en TikTok interpretando su tema “Soy El Único”. La canción, cargada de emoción, fue acompañada de un mensaje que buscaba apelar al corazón del público mexicano: “Si perdonaron a su ex, perdónenme a mí también, porfa”. En pocas horas, el clip superó los 3 millones de reproducciones.

Aunque su gesto fue recibido con miles de reacciones y millones de vistas, el veredicto del público aún está dividido. ¿Está México listo para perdonar? ¿O las palabras desafortunadas del pasado siguen pesando más que cualquier éxito musical?

Yahritza y su Esencia aseguraron que no quisieron ofender a los mexicanos. / Instagram: @yahritzaysuesencia

¿Cómo reaccionaron usuarios en redes sociales a las disculpas de Yahritza Martínez?

La reacción fue mixta: algunos usuarios celebraron su humildad y disposición para enmendar errores, mientras que otros respondieron con escepticismo, sarcasmo o memes. Incluso hubo quienes condicionaron su perdón a que la cantante “le tire” a otras figuras públicas como Florinda Meza o Ángela Aguilar, ambas también envueltas en recientes controversias mediáticas.

Desde entonces, el grupo ha tenido dificultades para reconectar con el público mexicano, a pesar de sus éxitos musicales y colaboraciones con otros artistas. Lo que parecía una entrevista sin mayores consecuencias terminó marcando un antes y un después en su relación con México.

Algunos comentarios expresaban empatía por la joven artista, quien en ese entonces apenas superaba los 16 años. Otros, en cambio, insistieron en que las palabras tienen peso, y que los artistas deben ser más conscientes de su impacto.

“Se le agradece la intención, pero las disculpas deberían ir acompañadas de acciones”, opinó un usuario en ‘X’. Otro, más ligero, comentó: “Te perdonamos si le compones un corrido a los tacos al pastor”.

Por ahora, la disculpa queda registrada. Y aunque las opiniones siguen divididas, la conversación ya no gira solo en torno a la ofensa, sino a la posibilidad del perdón. En un México tan apasionado como crítico, quizá el próximo gran éxito del grupo no se mida en reproducciones, sino en corazones recuperados.

