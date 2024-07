Drake Bell desprecia la comida de Estados Unidos: “Sabe insípido” ¡Lo comparan con Yahritza y su esencia!

Drake Bell ha sorprendido en redes sociales al ser una de las personalidades extranjeras con más amor a México, dado que en diversas ocasiones ha destapado su agradecimiento hacia el apoyo que recibe por sus fans, así como la aceptación que tiene en tierras aztecas.

El protagonista de ‘Drake y Josh’ no solo ha sido parte de diversos eventos del país, sino que también dejó claro que está muy familiarizado con el idioma y la gastronomía mexicana, pues recientemente estrenó un nuevo tema en español y también ha externado, en dos ocasiones, su deseo por colaborar con el cantante de corridos tumbados Peso Pluma.

Ahora, el cantante dejó boquiabiertos a todos con la más reciente revelación que hizo con respecto a la comida de su natal país, Estados Unidos. ¿Qué dijo?

¿Qué dijo Drake Bell sobre la comida de Estados Unidos?

El intérprete de ‘I know’ causó sorpresa en redes sociales al dar su contundente crítica sobre la comida del país vecino.

De principio, Bell manifestó en ‘El Escorpión al volante’ que no le gusta estar en Estados Unidos debido al crimen que existe. Por esta razón, reiteró su gusto por visitar tierras aztecas, ya que, asegura que, aquí se siente “cómodo y en paz”.

“Es una relación de amor y odio. No sé por qué, pero creo que ya tuve suficiente de Estados Unidos por el momento. Los Ángeles se ha vuelto muy malo por el crimen, los vagabundos, los precios. Es una locura. Y vengo a México y me siento en casa, mucho más cómodo y en paz”, dijo Bell.

Eso no es todo, tal como lo hicieron Yahriza y sus hermanos en su momento, Drake fue quien ahora repudió la comida que se sirve en su país. ¡Se cuestiona dónde queda el sazón!

“Yo regreso a Estados Unidos y todo me sabe como una mezcla de caldo de pollo y me pregunto: '¿Dónde está el sabor y dónde está el picante?’. Siempre trato de agarrar salsa y ponerle a todo; todo sabe insípido. México le partió la mad… a la comida de Estados Unidos”. Drake Bell

Con esto, el actor dejó claro que por cuanto hace al sazón, no cabe duda que ¡Drake, hermano, ya eres mexicano! Acuérdate que ya lo dijo la gran Chavela Vargas: '¡Los mexicanos nacemos donde nos da la reching... gana!’.

Eso sí, los comentarios del actor y cantante sorprendieron a usuarios en redes sociales. Como siempre hubo de todo. Aunque muchos aplaudieron el hecho de que el famoso se exprese así de la gastronomía mexicana, otros no pudieron evitar comparar sus palabras con las de ‘Yahritza y su esencia’.

Así lo dijo Drake Bell:

¿Qué dijeron ‘Yahritza y su esencia de la comida mexicana?

Hace casi un año, la agrupación ‘Yahritza y su esencia’ se volvió objeto de críticas en redes sociales luego de que demeritaron la gastronomía del país, así como algunas de sus tradiciones, comparándolas con las de Washington, Estados Unidos.

“Yo he estado aquí por más tiempo. Pero no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, expresó Armando, uno de los integrantes.

Los memes no tardaron en hacerse presentes, así como las críticas hacia los cantantes. Aunque, pidieron disculpas públicas a los mexicanos, el público no dio su brazo a torcer y siguieron “cancelándolos”.