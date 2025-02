Drake Bell explota contra Hollywood por contratar actores quienes “apoyan” a abusadores

El cantante y actor Drake Bell causó sorpresa cuando reveló que sufrió de abuso durante su participación en algunos programas de Nickelodeon cuando solo tenía 15 años.

El protagonista de ‘Drake & Josh’ abrió su corazón y externó los terribles momentos que vivió por el abuso de Brian Peck, quien trabajó con estrellas infantiles de la mano de Dan Scheinder, en el pasado.

Ahora, el intérprete de ‘I Know’ externó su indignación con respecto a que Hollywood supuestamente respaldaría a quienes “defienden a agresores” en la industria.

Drake Bell se pronuncia contra Hollywood

¿Qué le pasó a Drake Bell en su paso por Nickelodeon?

Bell compartió su testimonio en la docuserie ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, proyecto en el que detalló cómo fue abusado cuando era un joven actor.

El responsable de este atroz delito fue Brian Peck, quien trabajó en ‘All that’ y ’The amanda show’. Sin embargo, fue arrestado en 2003 y condenado en 2004 por 11 cargos relacionados con abuso contra un menor. Cumplió 16 meses de prisión y fue registrado como delincuente se…

Aunque en su momento no se reveló la identidad de la víctima, el año pasado Bell confirmó en el documental que se trataba de él. No obstante, mantuvo este secreto por años debido a la “vergüenza” que sentía por ser víctima de una situación de este estilo.

Drake Bell se pronuncia contra Hollywood

¿Qué dijo Drake Bell contra algunos actores de Hollywood?

En esta ocasión, Drake Bell explotó en las redes sociales y expresó su repudio en cuanto a que Hollywood “respaldaría” a actores que han defendido abusadores de la industria.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Drake Bell publicó una foto de Taran Killam, quien apareció en una escena de la serie ‘High potential’.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el texto de descripción en su publicación. ¡Atacó a Hollywood!

Drake Bell se pronuncia contra Hollywood

“Escribe una carta defendiendo a un abusador y Hollywood siempre te contratará”. Drake Bell

Poco después, Drake borró su publicación, dado que ya no aparece en su perfil. No obstante, algunos usuarios no tardaron en viralizar esta imagen en las redes, la cual se volvió totalmente polémica. Esto por las repercusiones que podría tener el cantante en su carrera.

Así lo dijo Drake Bell:

Drake Bell contra Hollywood

¿Por qué Drake Bell se lanzó contra el actor Taran Killam?

Sin bien, el intérprete de ’Te desenamoraste’ expresó su disgusto por la participación de Taran Killam en la nueva temporada de ‘High potential’ debido a que fue uno de los actores que defendió la inocencia de Brian Peck durante el juicio por su abuso.

Según reportó TMZ, Taran, así como otras figuras públicas expresaron su apoyo a Peck por medio de cartas. Ellos pidieron “clemencia” por Brian:

James Marsden

Robin Thicke

Aunque fue declarado culpable, Peck fue liberado en 2005. Al año siguiente, Disney lo contrató para hacer el doblaje de ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’. No obstante, no podía interactuar con el elenco.

Después, Disney lo despidió tras enterarse de su delito, pero consiguió trabajar en proyectos como ‘Animal showdown’ hasta el 2018. Dicha situación causó fuertes secuelas en Drake Bell. Se refugió en la bebida, las sustancias e intentó quitarse la vida: “Mucho autodesprecio. Intentaría escapar con el abuso del alcohol, el abuso de sustancias, en realidad cualquier cosa para huir”, dijo.