Drake Bell manda mensaje a Mariana Botas tras su nominación en La casa de los famosos México 2025

Mariana Botas es una de las nominadas en La casa de los famosos México de esta semana y podría ser eliminada del programa mañana domingo 24 de agosto de 2025. La actriz ha estado en el centro de la polémica luego de la anécdota sobre Drake Bell que contó durante el reality, ¡aseguró que se besaron en un antro! Ahora el cantante le manda un mensaje a través de un video que está rompiendo las redes.

Mariana Botas confesó en La casa de los famosos México que besó a Drake Bell en un antro

El nombre de Drake Bell volvió a acaparar titulares en México debido a las declaraciones de la actriz Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025. Durante una conversación dentro del reality, Botas relató una experiencia que vivió con Bell en una noche de fiesta, en la que, según sus palabras, se besaron durante varias horas.

La actriz explicó que ambos coincidieron en una reunión a principios de 2024 y que la conexión fue inmediata. Según su versión, Bell la tomó de la mano, le dedicó una canción, la abrazó y hasta la cargó en medio del antro. Al finalizar la velada, fueron juntos en la camioneta del cantante, donde él le cantó una canción, y al día siguiente, recibió un mensaje romántico de su parte en el que le decía: “Besarte anoche fue algo increíble”.

La historia se volvió viral rápidamente, generando reacciones entre los seguidores del reality. La hermana de Mariana, Andrea Botas, respaldó públicamente su versión y afirmó que, aunque no hubo una relación sentimental formal, fue un momento especial para su hermana.

Drake Bell pide el divorcio, ¿por culpa de Mariana Botas?

¿Drake Bell demandará a ‘La casa de los famosos México’ por las declaraciones de Mariana Botas?

Ante la difusión de esta anécdota en medios y redes sociales, Drake Bell fue abordado por periodistas en México para conocer su versión. Su respuesta generó controversia: dijo no recordar con claridad la noche mencionada y restó importancia al tema, atribuyendo la falta de memoria al ambiente festivo del lugar. “Había mucha gente, no lo recuerdo bien”, comentó.

Sin embargo, aunque públicamente pareció no importarle al actor el hecho, circularon versiones de que estaría molesto por la exposición de su imagen en el programa y que habría solicitado a la producción que retiraran las escenas donde se mencionaba su nombre (revelado por Galilea Montijo en ‘Hoy’). Incluso, se especuló con una posible acción legal contra la producción del reality, aunque no ha habido confirmación oficial sobre una demanda.

Estas declaraciones generaron respuestas mixtas en redes sociales. Algunos usuarios defendieron a Botas y criticaron lo que consideraron una minimización de su experiencia por parte de Bell. Otros tomaron el asunto con humor, recordando que ambos son figuras públicas y que este tipo de relatos forman parte de la dinámica del entretenimiento actual.

Drake Bell se pronuncia contra Hollywood / IG: @drakebell

Drake Bell anuncia apoyo a Mariana Botas, tras nominación en La casa de los famosos México 2025

Luego de la polémica y la posible demanda a La casa de los famosos México, el cantante y actor estadounidense Drake Bell causó revuelo en redes sociales al publicar un video en sus historias de Instagram donde muestra su respaldo a Mariana Botas, quien actualmente se encuentra nominada en La casa de los famosos México 2025.

“Hola, Mariana. Soy Drake Bell, escuché que estás nominada. Te deseo lo mejor dentro de la casa. ¡Buena suerte! Todos vayan y voten por Mariana Botas. Buena suerte... te veo cuando salgas” Drake Bell

El mensaje no solo generó sorpresa entre los seguidores del reality, sino que también confirmó los rumores sobre la cercana amistad entre ambos.

Mariana Botas se encuentra nominada esta semana, en la que comparte placa con:



Mar Contreras,

Abelito,

‘el Guana’,

Alexis Ayala,

Priscila Valverde y

Dalílah Polanco

¿Por qué Drake Bell se está divorciando de su esposa Janet Von Schmelling?

El actor y cantante estadounidense Drake Bell, recordado por su papel protagónico en Drake & Josh, ha tomado nuevas medidas legales para concluir formalmente su proceso de divorcio con Janet Von Schmeling. La documentación fue presentada el 14 de agosto de 2025 en la corte del condado de Seminole, Florida, con el objetivo de finalizar el trámite iniciado en 2023.

La relación entre Bell y Von Schmeling comenzó en 2013 y culminó en matrimonio en 2018. Sin embargo, en 2022 decidieron separarse, y ella procedió con la solicitud de divorcio en abril de 2023, citando “diferencias irreconciliables”. En ese momento también pidió la custodia de su hijo de dos años, y propuso un acuerdo de convivencia y responsabilidades compartidas.

A través de un portavoz, Bell declaró que este paso representa el fin de una etapa importante en su vida, destacando que su enfoque ahora está en la crianza conjunta de su hijo y en su carrera profesional.

