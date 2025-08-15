Drake Bell reacciona a lo dicho por Mariana Botas en La casa de los famosos México, ¿sí hubo beso o la tacha de mentirosa?

En medio del drama, las estrategias y las alianzas que dominan La casa de los famosos México, Mariana Botas se convirtió en tendencia recientemente tras revelar una anécdota que nadie esperaba: una noche llena de besos con su crush de la infancia, el actor y cantante estadounidense Drake Bell. ¿Él lo confirma?, aquí te contamos.

Mariana Botas confesó en La casa de los famosos México que besó a Drake Bell en un antro

Mariana Botas reveló en La casa de los famosos México, que ella y Drake coincidieron en la fiesta de un amigo en común. Según narró la actriz, la química entre ambos fue inmediata y el ambiente dio pie a una noche intensa, llena de coqueteo, música y besos.

“Él me abrazó súper emocionado, me ofrecía tragos, no me soltaba de la mano… y sí, me lo besuqué toda la noche. No lo podía creer”. Mariana Botas

Más tarde, ambos se dirigieron a otro antro en la camioneta del cantante, quien incluso, según ella, le cantó durante el trayecto.

“Ese día fue el mejor de mi vida. Me trató como una reina. Y al día siguiente me escribió: ‘Besarte anoche fue realmente increíble’”, agregó la actriz.

Las redes, como era de esperarse, explotaron con la confesión. Memes, videos editados y hasta comparaciones con las famosas anécdotas de Martha Higareda (inéditas o exageradas para muchos) invadieron TikTok y Twitter, posicionando el nombre de Mariana entre las principales tendencias del día.

Lee: Luis Rodríguez, Guana, lanza inesperada promesa para evitar su eliminación de La casa de los famosos México

Mariana Botas / Redes sociales

¿Qué dijo Drake Bell a los comentarios de Mariana Botas en La casa de los famosos México?

El día de hoy en un encuentro con la prensa, Drake Bell fue abordado por diferentes periodistas. Una de las preguntas principales que se le hicieron al protagonista de Drake & Josh, fue en torno a las recientes declaraciones de Mariana Botas en La casa de los famosos México.

Entre bromas y risas, uno de los periodistas introdujo el tema, comentando al actor que hace poco Mariana habló de él dentro del programa y le preguntó si estaba al tanto de la situación. A lo que Drake respondió que sí, que él vio lo dicho por Botas.

De manera más directa, uno de los periodistas preguntó "¿Sí fue cierto?”, y Drake Bell respondió:

“No sé, no me acuerdo, estaba en un antro. No recuerdo nada”. Drake Bell

Para finalizar, Bell aseguró que fue una gran noche y que ambos son grandes amigos desde hace tiempo.

Lee: Mariana Botas reveló en La casa de los famosos México; haber sido víctima de violencia en una relación

Mariana relata la vez que se besó con su crush de la infancia. / Instagram

¿Drake Bell es el crush de Mariana Botas?: Ella lo confirma en La casa de los famosos México

Durante una charla entre Mariana Botas, Elaine Haro y Priscila Valverde en La casa de los famosos México, la actriz de 34 años recordó que su vínculo con Drake Bell comenzó años atrás cuando, en una entrevista para el pódcast Envinadas, Mariana confesó que su “crush” de toda la vida era el protagonista de Drake & Josh.

La respuesta no tardó en viralizarse, y sus seguidores se encargaron de etiquetar al cantante en redes sociales. Para sorpresa de todos, los representantes de Bell contactaron a las conductoras del pódcast y mostraron interés en participar. Fue así como, en 2022, Mariana conoció por primera vez a Drake en un hotel, acompañada por su amiga y colega Jessica Segura.

“Me escribieron sus mánagers y nos invitaron al hotel. Yo estaba en shock. No podía creer que realmente iba a conocer a Drake”, recordó Mariana durante la plática en el jardín.

Antes del ingreso de la actriz a La casa de los famosos México, Drake Bell envió un breve mensaje de apoyo que fue compartido por las cuentas oficiales del programa:

“Mariana, hola, soy Drake. Buena suerte en ‘La casa de los famosos’. ¡Felicidades!”, expresó el actor en un video que muchos fanáticos interpretaron como una muestra de cariño y buena vibra.

Lee: Drake Bell explota contra Hollywood por contratar actores quienes “apoyan” a abusadores