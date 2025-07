El cantante y actor Drake Bell ¡no tiene ni un peso! Revela lamentable situación

En octubre del año pasado, el cantante y actor Drake Bell, así como el cantautor Aleks Syntek, fueron estafados por una suma considerable de dinero por su agencia “Cosmos”, según relató una persona cercana al cantante estadounidense. El pago por su participación en un reality estaba siendo detenido, y posteriormente alertó a Syntek de la situación, quien también aseguró estar sufriendo los estragos de dicha estafa.

Ahora, meses después de aquella situación, Drake Bell reapareció durante una entrevista para el pódcast ‘The unplanned’, abrió su corazón y denunció que no recibe regalías por su famoso programa ‘Drake & Josh’ el cual sigue siendo retransmitido en muchas partes del mundo. Esta situación, lo ha llevado a una crisis financiera.

Drake Bell se pronuncia contra Hollywood / IG: @drakebell

Drake Bell, protagonista de serie ‘Drake & Josh’ sin regalías del programa

A sus 39 años, Drake Bell, el carismático actor y cantante que marcó a toda una generación con la serie Drake & Josh, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida: una profunda crisis económica que lo ha llevado a cuestionar los cimientos de la industria que lo vio crecer.

Durante su participación en un pódcast, Drake Bell sorprendió a la audiencia al revelar que, a pesar del éxito mundial de Drake & Josh, no percibe un solo dólar por las múltiples transmisiones del programa, tanto en televisión como en plataformas digitales. “La gente cree que eres rico por salir en televisión”, lamentó.

“Netflix acaba de comprar la serie, está en el top 10, y hay tres canales haciendo maratones de Drake & Josh. Y yo… no recibo nada.” Drake Bell, durante pódcast

A diferencia de otros elencos icónicos como el de Friends, cuyos miembros ganan hasta 20 millones de dólares anuales en regalías, los contratos que Nickelodeon ofrecía en esa época no incluían este tipo de beneficios. “Mi contrato dice que no me pagarán ni aunque el programa se transmita en otros planetas”, ironizó Bell, visiblemente molesto.

El actor fue más allá al acusar directamente a la industria del entretenimiento, especialmente a Nickelodeon, de prácticas corruptas y abusivas. “Está llena de gente malvada y corrupta”, afirmó.

Drake y Josh / Redes sociales

El actor Drake Bell en bancarrota por segunda vez

Aunque la situación actual de Drake Bell ha vuelto a ser noticia, su inestabilidad financiera no es nueva. En 2014, el actor ya se había declarado en bancarrota, según documentos revelados por la revista People.

En aquel entonces, tenía deudas que superaban los 1,6 millones de dólares, mientras que sus ingresos mensuales eran de apenas 2,800 dólares frente a gastos superiores a los 18 mil. Incluso perdió su casa en Los Ángeles por una ejecución hipotecaria.

Bell también señaló que el estilo de vida de los actores no es tan glamoroso como se suele creer. “Todo ese glamour de la tele es una ilusión. Vivimos en números rojos”, sentenció. Las temporadas cortas, la necesidad constante de invertir en su imagen y la falta de respaldo de la industria lo llevaron a una situación crítica que hoy lo obliga a buscar nuevos horizontes.

Drake Bell mirando fijamente en a la cámara en entrevista. / X

¿Por qué Drake Bell eligió México como nuevo hogar?

En medio de esta tormenta personal, Drake Bell ha encontrado refugio en un lugar inesperado: México. Desde marzo de 2024, reside en Ciudad de México, donde ha comenzado una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional. Aunque reconoce que no domina completamente el español, se siente lo suficientemente cómodo como para mantener conversaciones cotidianas. “Duolingo no te prepara para las conversaciones reales”, explicó entre risas. “La mejor forma de aprender un idioma es vivirlo, y en México realmente se aprende a hablar.”

Bell grabó parte de su nuevo álbum en español y participó en la edición mexicana del programa ¿Quién es la Máscara?, lo que reforzó su vínculo con el público latino. En sus propias palabras, México le ha ofrecido algo que Hollywood no pudo: un espacio para sanar. “Aquí encontré espacio para expresarme de otra forma”, aseguró.

Mientras busca reconstruir su carrera desde México, Drake Bell también se ha convertido en una voz que denuncia los abusos de la industria infantil del entretenimiento. Su testimonio revela una realidad poco conocida de muchos actores que, tras alcanzar la fama en su juventud, deben luchar en silencio contra contratos injustos, deudas y el olvido.

Bell cierra con una reflexión cruda pero necesaria: “No basta con haber sido famoso. Si la industria no te protege, te consume”.

