¿Manola Díez en crisis? La actriz pide trabajo en medio de su video viral en el que preocupó por su salud

La casa de los famosos México ha servido como plataforma para que muchas celebridades revivan su popularidad, y Manola Díez no ha sido la excepción. Aunque su participación en la tercera edición del reality este 2025 no está confirmada, el nombre de la actriz ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas.

Primero, por el escándalo con su colega Anyolina Broy, a quien presuntamente abofeteó en un ensayo de Teatro en breve, y ahora, por confesar que atraviesa serios problemas económicos que la han llevado a pedir trabajo públicamente. Entre polémicas y especulaciones, la actriz se sinceró y mostró el lado más vulnerable de su situación actual.

Manola Diez rompe el silencio sobre su pelea con la actriz Anyolina Broy, pero su forma de hablar durante la entrevista desata rumores en redes sobre un posible estado inconveniente. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Manola Díez sobre su situación económica?

En un encuentro con los medios, Manola Díez confesó que no está pasando por su mejor momento financiero. De hecho, la actriz reconoció que hoy más que nunca está en búsqueda de oportunidades laborales.

“Estoy buscando trabajo porque todos tenemos hambre de comer”, declaró, visiblemente preocupada por el rumbo que ha tomado su vida profesional.

Sin embargo al parecer esta búsqueda ha terminado pues ha mencionado que Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, le prometió que participaría en esta tercera edición del reality. Aunque no lo ha confirmado oficialmente, en una entrevista reciente aseguró que, de entrar al reality, espera que el público vote por ella y le brinde mucho apoyo a través de Telegram.

La también conductora aseguró que, aunque es consciente de su carácter explosivo y de que ha sido catalogada como polémica por sus participaciones en realities, no está interesada en seguir alimentando controversias. “Por ahí se dice que soy polémica por los realities, pero yo no soy gris. He estado reflexionando en ello. Camino en la voluntad de Dios, y cuando las cosas no se dan, es porque así Él no lo quiere y yo lo acepto”, expresó con tono sereno. Además, aseguró que su verdadero objetivo es brindar entretenimiento: “Más que divertirme, quiero divertir al público. Lo que digo: la última llave también abre la puerta”.

¿Qué pasó entre Manola Díez y Anyolina Broy?

El conflicto que desató los recientes escándalos de Manola se originó durante los ensayos de Teatro en breve, cuando supuestamente agredió a Anyolina Broy tras un desacuerdo por cubrir una ventana del foro. Según Broy, la respuesta de Manola fue violenta y terminó con una bofetada. Sin embargo, Díez ofreció su propia versión: “Le iba a dar un estate quieto, pero movió la cabeza y fue una rozada de nada”, aseguró. Este incidente con su compañera le valió su salida del proyecto en el que incluso le acusaron de malos tratos a otros compañeros, entre ellos, un niño actor.

Durante una entrevista, Manola defendió su postura y negó haber actuado con violencia real. “No es delicada porque violenta no soy. Violenta si le doy con la frente y le quiebro la nariz. Eso es violencia. Yo no le di. Ella me aventó un vaso de agua en la cara. Me amenazó. Me dijo: ‘No sabes con quién te metes’”, relató con firmeza. Además, acusó a Broy de intentar aprovecharse de su carrera: “Se quiso colgar de mi fama, de mis 34 años, que con bastante esfuerzo yo he logrado”.

Manola Diez agredió a su compañera actriz de teatro, Anyolina Broy / IG: @anyolinabroy

¿La salud de Manola Díez está en crisis?

Más allá del conflicto físico, lo que llamó poderosamente la atención del público fue la actitud de Manola Díez durante sus recientes entrevistas. En redes sociales comenzaron a circular comentarios sobre su comportamiento un tanto errático y versiones sobre un supuesto estado de ebriedad de la actriz, debido a la forma como se expresaba y se comportaba. No obstante, ella misma salió al paso de los rumores para aclarar que no consume alcohol y que sufre de ansiedad, trastorno que se agudizó tras un evento traumático en su vida.

“No es ira, es ansiedad… Yo no tengo esquizofrenia. Lo que tengo es ansiedad, y en su momento, fue detonada por el accidente de mi hijo hace 13 años” Manola Díez