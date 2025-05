Manola Diez fue despedida, tras cachetada a Anyolina Broy en Teatro en breve ¡Hubo testigos de la agresión!

La tarde del pasado miércoles 14 de mayo, la actriz Anyolina Broy acusó a Manola Diez, su compañera de foro en Teatro en breve, de haberla golpeado. Ahora, salió a la luz que la exintegrante de ‘Otro rollo’ fue despedida del proyecto.

Anyolina comentó que Manola Diez reaccionó muy agresiva a una petición que le hicieron ella y su compañero, durante su encuentro en la sala 7 del teatro. ¡Todo se salió de control!

Manola Diez agredio a Anyolina Broy / IG: @anyolinabroy

¿Por qué Manola Diez cacheteó a Anyolina Broy, el domingo 11 de mayo en Teatro en breve?

Anyolina Broy compartió un video a la redacción de TVNotas en el que relató cómo tuvo una fuerte discusión con Manola Diez, exintegrante de ‘Hotel VIP’, en un encuentro que tuvieron en una sala de Teatro en Breve, proyecto en el que coincidieron.

La joven comentó que le pidieron a la actriz el favor de tapar una ventana en la sala en la que estaba con otras personas. Ante esto, Manola reaccionó de mala manera y procedió a aventarle la puerta, lo que derivó a que Broy le pidiera respeto.

“Cuando voy saliendo, me dice: ‘Bueno, para qué entras’… Yo iba saliendo y me lanzó la puerta y yo dije: ‘Dios mío, esta señora... ¡Ya no aguanto!’. Mi paciencia había sido muchísima porque sentí que era muy falta de respeto”, contó Anyolina.

Manola Diez agredio a Anyolina Broy / IG: @anyolinabroy

Después de pedirle que no tuviera esa actitud, Manola reaccionó de una manera agresiva y la cacheteó.

“En eso que me volteo y voy saliendo del foro, ya yo, de verdad, venía como con mucha adrenalina, porque ella me venía gritando… Cuando siento, siento una cachetada… Ni siquiera la vi venir, porque ni siquiera fue de frente, fue casi a espaldas… Fue tanto el dolor que yo no sabía cómo reaccionar” Anyolina Broy

En ese momento, Manola Diez no se pronunció a estas controversiales declaraciones sobre Anyolina Broy. Sin embargo, diversos testigos también externaron su versión de los hechos respecto a este desencuentro.

¿Quiénes fueron testigos de la agresión de Manola Diez a Anyolina Broy en Teatro en breve?

En los comentarios de la cuenta oficial de Instagram de TVNotas, algunos actores de Teatro en breve externaron cómo fue la agresión de Manola Diez a Anyolina Broy.

La actriz Marvic señaló que ella estuvo presente en esta situación y aseguró que fue un momento muy “horrible”.

“Fui testigo cuando sucedió esto y realmente fue muy horrible, esto es violencia y agresión muy grave! No hay razón alguna para hacer algo así”, escribió Marvic.

Por su parte, Andrea Lagunes comentó que es necesario alzar la voz para que no vuelva a suceder una agresión de este tipo.

“Estamos contigo Anyo. Alcemos la voz. No podemos permitir ningún tipo de violencia en nuestro espacio ‘seguro’ de trabajo #Respeto”, mencionó.



Manola Diez es despedida tras agredir a Anyolina Broy en una sala de Teatro en breve

Tras esta denuncia, las redes sociales oficiales de Teatro en breve compartieron un comunicado oficial en el que confirmaron que Manola Diez ya no formará parte del proyecto.

“Ante el desafortunado incidente ocurrido entre las actrices y productoras, Manola Diez y Anyolina Broy, reiteramos que no se permite ningún tipo de violencia dentro de nuestro proyecto. A partir de hoy, Manola Diez concluye su participación en Teatro en breve”. Teatro en breve

“Reiteramos nuestro compromiso de seguir construyendo un teatro incluyente, respetuoso y libre de violencia”, agregaron.

Comunicado de Teatro en breve / IG

Por su parte, Manola Diez no ha dado réplica, así como no ha reaccionado a al comunicado en el que la despiden de Teatro en breve. Simplemente, compartió algunas historias en las que promocionó una entrevista, al igual que presumió sus nuevos zapatos.