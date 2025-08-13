Muere estrella infantil de la serie de los 70 “What’s Happening!!”, tras una larga lucha contra el cáncer

Este martes se confirmó la muerte de una querida actriz, estrella infantil en la exitosa comedia televisiva “What’s Happening!!”, emitida entre 1976 y 1979. La noticia fue dada a conocer por su excompañero de elenco Haywood Nelson, quien interpretó a ‘Dwayne Clemens Nelson’ en la serie. Esto dijo a través de un mensaje, mediante sus redes sociales.

¿De qué murió la actriz Danielle Spencer, de la serie “What’s Happening!!”?

La muerte de la actriz Danielle Spencer, recordada por su papel como ‘Dee Thomas’ en la serie “What’s Happening!!”, fue reportada este 12 de agosto de 2025 por Haywood Nelson, compañero de elenco en dicha serie.

“Celebramos a Danielle Spencer y sus contribuciones, al tiempo que lamentamos informar su partida y su transición tras una larga batalla contra el cáncer”, escribió el actor.

Spencer enfrentó una lucha contra el cáncer de mama desde el 2014 y se sometió a una operación cerebral, según informes de PBS y Fox News. Sin embargo, señalaron que la causa exacta de su fallecimiento no ha sido confirmada.

Aunque logró recuperarse y fue declarada libre de la enfermedad por un tiempo, el cáncer regresó años más tarde, afectando su salud de manera más severa, según informan dichas cadenas de noticias y su excompañero, Haywood Nelson.

Su fallecimiento ocurrió en el Hospital Chippenham de Richmond, Virginia, tras una larga lucha contra el cáncer. Más allá de su carrera como actriz infantil, Spencer también se destacó como veterinaria, profesión que ejerció con pasión durante muchos años.

¿Quién fue Danielle Spencer, actriz y veterinaria afroamericana?

Danielle Spencer saltó a la fama en la serie “What’s Happening!!”, una comedia basada libremente en la película Cooley High y una de las primeras producciones televisivas centradas en una familia afroamericana. En la serie, Spencer interpretó a Dee Thomas, la ingeniosa y sarcástica hermana menor de Raj, papel protagonizado por Ernest Thomas.

Spencer también fue una defensora del bienestar mental y físico, participando en diversas campañas de salud y compartiendo su experiencia con otras personas que habían atravesado situaciones similares.

Spencer retomó su papel en la secuela “What’s Happening Now!!”, transmitida a partir de 1985 durante tres temporadas, consolidando su legado como una figura querida por el público.

Danielle Spencer, de actriz a veterinaria: su otra pasión

Lejos de los reflectores, Danielle Spencer tomó un rumbo profesional completamente distinto. Estudió medicina veterinaria y se convirtió en una doctora en el Richmond Veterinarian Hospital, donde trabajó por varios años.

Sus colegas y pacientes la recuerdan como una mujer apasionada por el bienestar animal y profundamente comprometida con su comunidad.

