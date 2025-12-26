Icónico actor de Resident evil acusado de disparar a mujer tras pleito vial, ¿el juego se volvió realidad?

El nombre de Ernest Heinz comenzó a circular con fuerza en las últimas horas, pero no por un nuevo proyecto en la industria del entretenimiento. El actor, vinculado a la saga de Resident evil y con un breve paso por Los soprano, enfrenta hoy una de las acusaciones más graves que puede pesar sobre una figura pública. Lo que inició como una presunta pelea vial terminó en disparos, un operativo policial de varias horas y una lista de cargos que crece con el paso de los días.

¿Quién es Ernest Heinz, el actor de Resident Evil acusado de disparar tras una pelea vial?

Ernest Wesley Heinz, de 48 años, es un actor cuyo nombre no suele encabezar grandes producciones de Hollywood, pero sí es reconocido dentro de un nicho muy específico. Resident evil Su mayor exposición mediática llegó gracias a su participación en el universo de Resident Evil, donde prestó su rostro como modelo para dos de los videojuegos más populares de la franquicia.

Además, su currículum incluye un papel no acreditado en la icónica serie Los coprano, un detalle que, aunque menor en su carrera, hoy vuelve a mencionarse en prácticamente todas las notas sobre el caso. Hasta antes de este escándalo, Heinz mantenía un perfil bajo y alejado de polémicas públicas, algo que cambió de forma abrupta tras su arresto.

¿Cómo fue el ataque armado en Nueva Jersey y quién es la mujer baleada por el actor de Resident Evil?

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre en Galloway Township, Nueva Jersey, en lo que inicialmente parecía un conflicto de tránsito común. De acuerdo con el reporte, la víctima, Maritza Arias-Galva, intentaba incorporarse a un carril mientras esperaba en un semáforo en rojo cuando el vehículo de Heinz le cerró el paso.

Según la declaración de la mujer, el conflicto escaló de manera alarmante en cuestión de segundos. Arias-Galva aseguró que el actor descendió de su automóvil, la amenazó de muerte y posteriormente le disparó directamente al rostro. A pesar de la gravedad del ataque, la víctima sobrevivió y sufrió una lesión que, afortunadamente, no puso en riesgo su vida.

Este detalle ha sido clave dentro del proceso legal, ya que la Fiscalía considera que la intención del ataque fue letal, independientemente del resultado final. El caso ha sido clasificado como un acto de extrema violencia derivado de una discusión vial, un fenómeno cada vez más frecuente y peligroso en Estados Unidos.

¿Qué cargos enfrenta el actor de Resident Evil, Ernest Heinz y cómo se confirmó la acusación por intento de homicidio?

Tras el ataque, Ernest Heinz huyó del lugar y se internó en el campus de la Stockton University, lo que obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de seguridad. La universidad permaneció cerrada durante aproximadamente tres horas mientras la policía rastreaba al sospechoso, generando pánico entre estudiantes y personal.

Finalmente, Heinz fue localizado ese mismo día en una residencia cercana y puesto bajo custodia. En un inicio, las autoridades le imputaron cargos por intento de homicidio, asalto agravado con arma de fuego y posesión ilegal de armas, entre otros delitos.

Sin embargo, el caso dio un giro aún más serio a principios de diciembre, cuando un gran jurado decidió elevar los cargos a un total de 31 delitos, incluyendo un intento de homicidio con agravantes. Parte de estas nuevas acusaciones están relacionadas con armas encontradas posteriormente en un depósito que Heinz habría visitado tras el tiroteo.

Entre los objetos hallados se encuentra un rifle que, según la investigación, el actor habría recogido momentos después del ataque. Además, se reveló que el arma utilizada en el disparo estaba registrada a nombre de su padre, mientras que el vehículo involucrado figuraba a nombre de su madre, elementos que ahora forman parte central del expediente judicial