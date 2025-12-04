Del ring al horror: promesa del boxeo mexicano fue hallado sin vida; defendió a su hermana de brutal ataque

El ambiente deportivo quedó completamente conmocionado luego de que se confirmara la muerte de un joven talento del boxeo mexicano cuyo futuro apuntaba a convertirse en una de las figuras más sólidas del pugilismo nacional. Con apenas 20 años, su trayectoria apenas comenzaba a abrirse paso, pero un acto de violencia familiar terminó por apagar una vida que prometía un ascenso meteórico en los rings.

Boxeador mexicano / Redes sociales

¿Qué pasó en la casa del boxeador Josué David Hernández y cómo ocurrió el brutal ataque con machete?

Los informes preliminares señalan que la noche del martes 2 de diciembre, el joven boxeador potosino Josué David Hernández fue encontrado sin vida tras una riña familiar dentro de su domicilio ubicado en la avenida Fleming, colonia Nuevo Progreso, una zona al sur de la ciudad. Testimonios señalan que la discusión presuntamente habría iniciado entre una de sus hermanas y su pareja, luego de que el hombre supuestamente la agrediera físicamente.

Ante esta situación, Josué David intervino para defenderla y exigir que cesara la violencia, lo que habría desencadenado un enfrentamiento directo con su cuñado. De acuerdo con versiones extraoficiales, el sujeto presuntamente habría tomad un machete durante la confrontación y supuestamente habría atacado al joven boxeador hasta causarle heridas fatales.

A pesar de que vecinos alertaron a las autoridades y se desplegó un operativo inmediato de la Guardia Civil Estatal, así como la intervención de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, el presunto agresor logró escapar y hasta el momento se encuentra prófugo. La familia exige justicia mientras avanza la investigación para ubicarlo y presentar cargos formales.

Muere boxeador mexicano

¿Cómo se confirmó la muerte de Josué David Hernández y qué dicen las autoridades de San Luis Potosí?

Tras el ataque al boxeador mexicano, llegaron elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE); después se iniciaron las indagatorias por parte de la Policía de Investigación (PDI) y el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Aunque el agresor está ya identificado, hasta el momento no han logrado ubicar su paradero, lo que mantiene abierta la carpeta de investigación y la exigencia de que se consigne el caso con celeridad.

Muere boxeador mexicano

En paralelo, la confirmación que dolió y corrió como pólvora en redes sociales llegó desde la trinchera más íntima del boxeo potosino: el entrenador de Josué David, ‘el Titán’ Rodríguez, compartió un mensaje desgarrador en Facebook, que se volvió el eco de la comunidad boxística y de sus allegados:

Entrenador de Josué David “Hoy me despierto con la fuerte y triste noticia de que ya no estás. Mi amigo, mi hermano, mi compañero de corridas. Tantos sueños por cumplir… tantas pláticas y toda la confianza que nos teníamos mutuamente para cumplirlo todo. Una parte de mi corazón se va contigo. Solo Dios sabe por qué suceden este tipo de cosas… Me duele mucho tu partida y voy a trabajar tan duro para cumplir todas las metas que teníamos juntos. Te quiero mucho Josué David Hernández y que Dios te reciba en su santo reino. Te llevaste tu 3-0, mi campeón… es momento de brillar en el cielo, mi rey”.

Muere boxeador mexicano

¿Quién fue Josué David Hernández y por qué su asesinato conmociona al boxeo mexicano?

La víctima es Josué David Hernández, un joven boxeador potosino que, a los 20 años, ya era considerada promesa del boxeo mexicano y del pugilismo amateur en San Luis Potosí. Su nombre resonaba en torneos estatales y exhibiciones, y su ascenso se perfilaba hacia un debut profesional programado para 2026. En el ecosistema del boxeo potosino, Josué David se formó desde los 15 años en la Unidad Deportiva Simón Díaz y más tarde en el Centro Comunitario Progreso, donde pulió técnica, resistencia y disciplina.

Con triunfos locales en competencias como la FENAPO y el Jhons Club, y experiencia como sparring y en peleas de exhibición, su perfil encajaba con el de un peleador rápido, valiente y con hambre de ring. Por eso su muerte causa gran impacto.