Grupo Firme de luto: anuncian la muerte de ser querido; Eduin Caz lanza mensaje que sacude a sus fans

El luto llegó de manera inesperada al entorno de Grupo Firme. Las redes sociales fueron el espacio donde comenzó a circular la confirmación, acompañada de un profundo mensaje que dejó claro el enorme cariño y legado que el fallecido dejó en su familia. Como suele ocurrir cada vez que algo toca a los integrantes de Grupo Firme, el público reaccionó de inmediato con mensajes de apoyo, solidaridad y afecto hacia la agrupación.

¿Qué integrante de Grupo Firme murió hoy, 4 de diciembre de 2025?

Don Francisco Gutiérrez Pineda, abuelo de Isael Gutiérrez socio y mánager de Grupo Firme murió a los 97 años, noticia que el propio Isael confirmó en redes sociales.

El productor compartió una fotografía de su abuelo acompañada de un emotivo mensaje que dejó claro el enorme significado que tuvo en su vida. Con sus palabras, Isael honró la memoria de un hombre que marcó cada etapa personal y profesional, agradeciéndole por su cariño y ejemplo.

“Hoy me despido de mi abuelito, Don Francisco Gutiérrez Pineda, con profundo agradecimiento y orgullo, gracias abuelito por tu tiempo, tu cariño y tu presencia en cada etapa de mi vida”, un mensaje que rápidamente se llenó de reacciones y comentarios de apoyo por parte de colegas, fans y amigos cercanos.

En cuestión de minutos, la publicación alcanzó miles de interacciones, convirtiéndose en una ola de solidaridad para el fundador de Music VIP. Celebridades como Rafa Balderrama, la Chicuela y otros nombres importantes del medio también se hicieron presentes con condolencias y mensajes de cariño para Isael y su familia. El post continuó con otra dedicatoria donde Isael expresó el agradecimiento de su familia completa:

“En mi nombre, Isael Gutiérrez, en nombre de mi esposa, Carmina Gaytán y mis hijos te damos gracias por tu ejemplo y por ser un abuelo extraordinario”. Isael Gutiérrez

¿Cómo reaccionó Eduin Caz a la muerte del abuelo de Isael Gutiérrez?

La respuesta de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, no pasó desapercibida. El cantante ha mostrado en repetidas ocasiones la hermandad que mantiene con su socio, y esta situación no fue la excepción. En los comentarios del post, Eduin dejó un mensaje lleno de cariño y reconocimiento hacia el abuelo de su amigo.

“En paz descanse” Eduin Caz

¿Cuál fue la causa de muerte de Don Francisco Gutiérrez Pineda, abuelo de Isael Gutiérrez en Grupo Firme?

Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte de Don Francisco Gutiérrez Pineda, ni se ha informado si padecía alguna enfermedad que afectara su salud.

Por ahora tampoco se sabe si la familia organizará una ceremonia privada, algún homenaje público o despedida especial en su memoria.

¿Quién es Isael Gutiérrez y cuál es su papel dentro de Grupo Firme?

Para quienes siguen el mundo del regional, Isael Gutiérrez es el fundador de Music VIP Entertainment INC., una empresa que se ha convertido en una potencia dentro de la industria musical. Su trabajo como representante artístico de Grupo Firme ha sido pieza clave para que la agrupación se consolidara como una de las más poderosas e influyentes del género.

Isael es originario de Guerrero y su historia con Eduin Caz comenzó de forma casi anecdótica: lo descubrió durante un evento de radio y desde ese momento supo que la banda estaba destinada a llegar lejos. No se equivocó, ya que años después Grupo Firme se convirtió en un fenómeno mundial con giras masivas, premios, récords de ventas y una presencia digital imparable.

Desde 2021, Isael y Eduin son socios y dueños de Grupo Firme, un proyecto que no solo ha posicionado sus canciones en lo más alto, sino que también ha marcado tendencia en el regional mexicano y ha impulsado la carrera de otros artistas. Isael, además, se mantiene cercano a otros talentos del género, a quienes ayuda a conectar con el público, aumentar su alcance y fortalecer sus números.

Su rol dentro de la industria lo ha llevado a ser considerado un líder, un estratega y un visionario en el regional mexicano, lo que explica por qué la noticia de la muerte de su abuelo generó tantas reacciones de cariño y solidaridad.