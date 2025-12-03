Muere en plena entrevista reconocido líder, quien fue invitado a un famoso programa de televisión: VIDEO

Las tragedias durante transmisiones en vivo, no son ajenas al mundo del espectáculo. Hace algunas semanas, un famoso youtuber llamado Na Dong-hyun, conocido como ‘Buzzbean11', murió tras transmitir en vivo y sufrir dolores en el pecho a lo largo del vídeo.

La televisión vivió uno de los episodios más impactantes de los últimos años: la muerte en vivo de un invitado durante un programa de televisión llamado El café de diario 55. El hecho, registrado durante una transmisión en directo, se volvió viral en cuestión de minutos y ha desatado una ola de conmoción en redes sociales, espectadores y colegas del propio fallecido. ¿Quién era y qué le pasó?

Silueta muerte / Canva

¿Quién era la persona que murió durante un programa en vivo, recientemente?

La mañana de este miércoles, en el programa El café de diario 55, se desarrollaba una nueva edición dedicada al debate sobre el conflicto actual en los servicios de transporte del país.

Entre los invitados se encontraba Mario Ureña, uno de esos transportistas, quien era una figura conocida en el gremio y voz activa en dicha problemática. Su objetivo en el programa era abordar todo lo relacionado al conflicto que se tenía en la República Dominicana.

Cuando todo transcurría con normalidad, hubo un hecho que dejo paralizados a asistentes y televidentes, pues Mario Ureña comenzó a sentirse mal y el desenlace fue algo trágico.

Mario Ureña, líder transportista que murió en programa en vivo / Redes sociales

¿De qué murió Mario Ureña, transportista que murió durante un programa de televisión en vivo?

El ambiente en estudio transcurría con normalidad: conversación, intercambio de ideas y documentos sobre la mesa. Sin embargo, la situación dio un giro abrupto cuando, en plena participación, Mario Ureña dejó caer los papeles que sostenía y se desplomó hacia atrás en el sillón donde estaba sentado.

Las cámaras captaron el momento exacto. Los presentes reaccionaron de inmediato: algunos se levantaron para asistirlo, otros pidieron ayuda mientras los conductores intentaban comprender lo que sucedía. La transmisión, que aún continuaba, reflejó segundos de tensión hasta que el canal decidió suspender de inmediato la emisión.

El material, que fue replicado en redes sociales casi al instante, generó miles de reacciones y convirtió el nombre de Mario Ureña en tendencia nacional.

A pesar de los esfuerzos desesperados de quienes estaban en el estudio, el desenlace fue inevitable. Según los reportes posteriores, Ureña sufrió un infarto fulminante, lo que explicaría la rapidez con la que perdió el conocimiento y la ausencia de respuesta incluso con asistencia inmediata.

Personal médico de emergencia llegó minutos después a las instalaciones del medio de comunicación. Tras revisar sus signos vitales, solo pudieron confirmar el deceso.

cdn37 El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



Paz! 🕊️ A su alma 🙏🥺 pic.twitter.com/UF4eBsV2aq — @RubénTejada (@RubenTejadaM) December 3, 2025

¿A qué se dedicaba Mario Ureña, quien murió durante programa en vivo?

Mario Ureña fue un destacado dirigente del transporte en República Dominicana y una de las voces más presentes en el debate nacional sobre el sistema de movilidad pública. Su participación constante en mesas de diálogo, programas de análisis y foros de discusión le otorgó gran visibilidad, especialmente en momentos en que el sector enfrentaba tensiones y transformaciones importantes.

Su cercanía con los trabajadores y con los distintos actores del ámbito transportista lo convirtió en un referente confiable en asuntos relacionados con regulación, funcionamiento de rutas, calidad del servicio y condiciones laborales.

A lo largo de su trayectoria, Ureña se consolidó como mediador y portavoz en negociaciones, reformas y controversias que involucraban tanto a transportistas como a usuarios y autoridades. Su manera frontal de comunicar y su habilidad para explicar problemáticas complejas lo transformaron en un invitado habitual en espacios televisivos y de opinión pública.

