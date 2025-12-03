Muere famoso cantante conocido como ‘él Príncipe del popular pop’ en un trágico accidente a los 35 años

Fue a finales del mes de septiembre que se viralizó la triste noticia de la muerte de Zubeen Garg, un cantante y compositor que falleció al sufrir un accidente mientras buceaba.

Hoy, la industria musical se viste nuevamente de luto, tras confirmarse la muerte de un reconocido cantante, popularmente llamado ‘el Príncipe del popular pop’, quien perdió la vida en un trágico accidente el pasado 30 de noviembre. Seguidores, fans y colegas lo despidieron en redes sociales y en televisión. ¿Quién era ‘el Príncipe del popular pop’?

¿A quién conocían como ‘el Príncipe del popular pop’?

Anthony Morocho, reconocido cantante ecuatoriano y popularmente llamado ‘el Príncipe del popular pop’, perdió la vida en un accidente vehicular el domingo 30 de noviembre.

El artista, de tan solo 35 años, era una de las voces más queridas de la escena pop en Ecuador y otros países de la región gracias a éxitos como “Te amo”, “Amigo amigo” y “Hoy tengo ganas de ti”.

El fallecimiento de Morocho desató una oleada de mensajes de condolencias en Ecuador y en diversos países donde su música comenzaba a expandirse. Artistas locales, productores, presentadores y fanáticos expresaron su pesar en redes sociales, recordando su carisma, aquí algunos de los comentarios:



“Mi alma en mil pedazos, primo querido”,

“Que tristeza enterarme de esta noticia... El era un talentoso alumno de la academia mía” y,

“Descansa en paz Anthony Morocho, gracias por sus canciones y alegría.”

¿Cómo fue el accidente en el que murió Anthony Morocho ‘el Príncipe del popular pop’?

El accidente que cobró la vida de Anthony Morocho ocurrió en la vía Riobamba–Ambato, en la provincia de Chimborazo, en Ecuador, un tramo carretero que a menudo registra alto flujo vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades ecuatorianas, el automóvil particular en el que viajaba el cantante impactó violentamente contra un camión. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo completamente destruido, lo que confirma la magnitud del choque.

Al llegar al lugar, equipos de emergencia encontraron una persona sin vida: se trataba de Anthony Morocho ‘el Príncipe del popular pop’. Aunque aún no se han esclarecido las causas del accidente, la policía de tránsito inició una investigación para determinar lo ocurrido.

Entre las hipótesis se contempla un posible exceso de velocidad, invasión de carril o fallas mecánicas, aunque ninguna teoría ha sido confirmada oficialmente por parte de las autoridades.

¿Cuál es la trayectoria de Anthony Morocho, también conocido como ‘el Príncipe del popular pop’?

Anthony Morocho (1990–2025) era un cantante, bailarín, modelo y coreógrafo ecuatoriano cuya energía en el escenario, amplia versatilidad y propuesta musical lo posicionaron como una figura relevante del pop moderno en su país. Popularmente llamado ‘el Príncipe del popular pop” y, en ocasiones, “el Justin Bieber ecuatoriano”, desarrolló una trayectoria marcada por el talento, la disciplina y el carisma, cualidades que lo llevaron a convertirse en una de las promesas más queridas de la música ecuatoriana.

Después de destacar en el mundo de la danza, Anthony decidió orientar su carrera hacia el canto. Este cambio ocurrió de manera fluida, pues su dominio escénico, junto con una voz cálida y un estilo musical que combinaba el pop romántico con fusiones modernas, conquistó rápidamente a un público joven que se identificó con su propuesta.

Entre sus canciones más famosas destacan:



“Te amo”

“Amigo amigo”

“Hoy tengo ganas de ti”

“Pásenme un trago”

